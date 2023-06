Grupo que atacou quadro de Van Gogh interrompe ópera no interior do Reino Unido

São Paulo

Três manifestantes do grupo Just Stop Oil, ou pare com o petróleo, interromperam uma apresentação durante o festival de ópera de Glyndebourne, no interior do Reino Unido, nesta quinta-feira (15).

Os ativistas, do mesmo grupo que jogou sopa num quadro de Van Gogh, soltaram uma bomba de confete, tocaram uma buzina e começaram a gritar durante uma apresentação de "Dialogues of the Carmelites", ou diálogos das carmelitas, de Francis Jean Marcel Poulenc.

Ativistas do Just Stop Oil em protesto em Londres - Henry Nicholls - 22.mai.23/Reuters

O palco foi esvaziado e os recepcionistas escoltaram pacificamente os manifestantes para fora do teatro em um minuto, disse ela. O público permaneceu na sala e o espetáculo recomeçou após 20 minutos.

Uma porta-voz da casa de ópera Glyndebourne disse que o incidente foi relatado à polícia, mas os policiais não compareceram e nenhuma prisão foi feita.

Fundado no início de 2022, o grupo já organizou atos que atacaram pinturas como "Girassóis", "A Carroça de Feno", de John Constable, uma réplica de "A Última Ceia", de Leonardo Da Vinci, "Moça com Brinco de Pérola", de Johannes Vermeer, além das molduras de uma série de obras de Francisco de Goya, no Museu do Prado, em Madri.

Ainda que a maioria dos atos não tenha danificado as obras, que, em geral, ficam protegidas por vidro, o quadro "A Carroça de Feno", que integra o acervo da National Gallery, em Londres, precisou passar por restauro, em julho.

Porta-voz do Just Stop Oil, o ambientalista James Harvey afirma que o objetivo do coletivo é chamar a atenção para assuntos relacionados ao meio ambiente, sobretudo os ligados à emissão de gases e petróleo. A tentativa é pressionar os governos de todo o mundo a implementarem, com urgência, políticas públicas que barrem a exploração de combustíveis fósseis.