Bia Haddad vence em Wimbledon e repete feito de Maria Esther Bueno

Jundiaí (SP)

O jogo entre a tenista brasileira Bia Haddad e a romena Sorana Cirstea pelo torneio de Wimbledon terminou com guarda-chuvas coloridos nas arquibancadas neste sábado (8) e feito inédito para o esporte no Brasil, a classificando para as oitavas de final.

A vitória de Bia na terceira rodada do torneio inglês terminou com 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/2, e a alçou ao posto de segunda brasileira a ir para as oitavas de final da chave principal de simples feminina de Wimbledon, feito alcançado apenas por Maria Esther Bueno até então.

A tenista brasileita Beatriz Haddad Maia em jogo contra Sorana Cirstea, em Wimbledon - Dylan Martinez/Reuters

Após se tornar semifinalista do torneio parisiense Roland Garros em junho, Bia Haddad segue galgando espaço na Europa. A brasileira alcançou sua melhor campanha em Wimbledon. Ela estreou com vitória no torneio e derrotou a romena Jaqueline Cristian na segunda rodada por 2 sets a 1. Em suas participações anteriores, em 2017 e 2019, a tenista chegou até a segunda rodada do torneio.

No feito inédito em sua carreira deste sábado, a brasileira enfrentou a número 37 do mundo. Sorana faz sua quinta participação no torneio inglês. Ela estreou em Wimbledon em 2009. O melhor resultado da tenista em Grand Slams foi uma disputa de quarta de final em Roland Garros, também em 2009.