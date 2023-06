Maria Esther Bueno 'flutuava' nas quadras de tênis e foi a maior do Brasil

São Paulo

Nesta quinta (8), a tenista brasileira Beatriz Haddad foi eliminada nas semifinais do torneio de Roland Garros, um dos mais importantes do esporte, realizado na França. Ela foi derrotada pela polonesa Iga Swiatek por 2 sets a 0.

Na disputa feminina de Grand Slam —a série dos quatro principais torneios do tênis—, fazia 55 anos que uma tenista brasileira não passava das quartas de final. Em 1968, uma esportista brasileira chamada Maria Esther Bueno atingiu esse feito no Aberto dos Estados Unidos.

A tenista Maria Esther Bueno, em 1958, quando conquistou o título de campeã de duplas em Wimbledon ao lado de Althea Gibson - Folhapress

Maria Esther nasceu em São Paulo em 11 de outubro de 1939 e começou a jogar no Clube de Regatas Tietê. Em torneios do Grand Slam, ela conquistou 19 taças, entre simples, duplas e duplas mistas. É considerada a maior tenista que o Brasil já teve.

Para entender melhor quem foi Maria Esther Bueno, que morreu cinco anos atrás, em junho de 2018, a Folhinha conversou com o tenista argentino Fernando Meligeni, que cresceu, fez carreira e teve muitas vitórias no Brasil.



Maria Esther tinha o apelido de "A Bailarina do Tênis" por causa do jeito que ela jogava. Você consegue explicar como era esse jeito?

Toda vez em que eu imagino a Maria Esther, eu imagino uma fada com asas nas costas, e ela flutuando nas quadras. Por isso que eu também a chamava, e ainda a chamo, de "A Bailarina do Tênis". Ela era uma jogadora que se mexia muito bem na quadra, e parecia que levitava.

Maria Esther Bueno em 1953 - Folhapress

Na época em que ela começou a jogar tênis não havia muitas outras mulheres jogando. Por que você acha que isso acontecia?

Era um tempo em que infelizmente não se dava o devido valor às mulheres. A Maria Esther e outras mulheres como ela lutaram para conseguir tudo que é o normal nos dias de hoje, e foi graças a elas que o mundo entendeu que o tênis era para todo mundo, que o esporte era para todo mundo, e que tudo é para todo mundo. Não tem que ter diferenciações.

O que fez essa situação mudar e fez as mulheres começarem a praticar tênis também?

Houve vários movimentos para que elas pudessem jogar e ganhar igual, e várias pessoas foram responsáveis por eles. A Maria Esther foi uma das responsáveis, Billie Jean King, uma tenista americana, foi muito importante também. Todos esses movimentos começaram por pessoas que têm grande personalidade.

Maria Ester é uma pessoa extremamente importante, por isso ela era tão reconhecida no mundo inteiro. Infelizmente no Brasil não tanto, mas no mundo inteiro ela era muito reconhecida.

Ela entrou para o Guiness por ter vencido uma final em apenas 19 minutos. Quanto dura uma partida de tênis em média?

Um jogo de tênis normalmente demora uma hora e meia, dois sets. Quando você ganha dois sets, tem alguns jogos que acabam durando uma hora, 50 minutos. Menos que isso é um tempo realmente muito, muito pequeno, e mostra quão forte ela era, e também a grande jogadora que ela era.

Ela foi a primeira mulher a ganhar o Calendar Grand Slam e também por isso entrou para a história. Você pode explicar o que é esse Calendar Grand Slam e por que ele é importante?

Os Grand Slams são quatro: Wimbledon, que é em Londres, US Open, que é em Nova York, Roland Garros, que está rolando agora em Paris, e o Australian Open, que é em Melbourne. Quando você ganha um Grand Slam é um deles, e quando você ganha o Calendar Grand Slam é porque ganhou os quatro no mesmo ano. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer.

Ganhar um Grand Slam já é muito importante, e ganhar o Calendar Grand Slam é ainda mais importante. Isso mostra o quanto ela jogou bem, porque ganhou os quatro torneios mais importantes do nosso esporte.

Como você se sente quando assiste vídeos dela jogando?

Eu não só vi vídeos dela jogando, como joguei com ela, bati bola com ela. Antes de ela infelizmente falecer, ela era uma jogadora e uma pessoa que adorava bater bola, e a gente tinha o maior prazer em entrar na quadra com ela. No começo da carreira ela era uma jogadora extremamente rápida, e nos últimos tempos da sua linda vida, ela pedia pra gente jogar no meio da quadra com ela, pra ter o prazer de continuar jogando tênis.

Eu fui um dos que tiveram essa honra de bater bola com ela, de conversar com ela, e realmente Maria Esther era uma pessoa iluminada, muito querida e extremamente competente no que fazia.

