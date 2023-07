Bia Haddad se machuca, chora e desiste de partida das oitavas de Wimbledon

São Paulo

Chorando nos pontos finais, Bia Haddad desistiu, por lesão na região lombar, da partida contra Elena Rybakina, número 3 do ranking e atual campeã, nas oitavas de final de Wimbledon.

A brasileira sentiu dor no penúltimo ponto do quarto game do primeiro set, quando teve saque quebrado e viu a adversária abrir vantagem por 3 a 1. Pediu atendimento médico e deixou a quadra por cerca de 15 minutos.

Bia Haddad enxuga as lágrimas antes de desistir da partida das oitavas de final de Wimbledon - Hannah Mckay/Reuters

Sob aplausos do público na quadra central, onde atuava pela primeira vez, Bia tentou voltar, mas não conseguia nem sequer se movimentar para rebater as bolas. Nos dois últimos pontos, começou a chorar, antes de avisar à arbitragem que não tinha como continuar.

"É triste terminar um jogo assim, espero que não seja nada sério com ela e com certeza ela vai voltar melhor", disse Rybakina, classificada para as quartas de final.

Nesta segunda-feira (10), a brasileira voltaria a entrar em quadras pelo torneio de duplas, ao lado de Victoria Azarenka, mas também não poderá atuar.

Depois de ir à semifinal de Roland Garros, Bia Haddad tinha a sua melhor campanha da carreira em Wimbledon. Havia derrotado a cazaque Yulia Putintseva na estreia. Depois passou pelas romenas Jaqueline Cristian e Sorana Cirstea para chegar às oitavas.

Foi a primeira vitória de Rybakina sobre a rival desta segunda. Elas haviam se encontrado duas vezes neste ano e Bia venceu nas quartas de final em Abu Dhabi e nas oitavas em Stuttgart.

Por causa de dores musculares, ela já havia tido problemas para disputar os torneios preparatórios para Wimbledon, jogados na grama.