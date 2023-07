O que ver no terceiro dia da Copa do Mundo feminina

São Paulo

Duas das principais favoritas ao título da Copa do Mundo entram em campo no terceiro dia do torneio, com as estreias de Estados Unidos e Inglaterra.

Maior campeã da competição, com quatro títulos, a seleção americana, liderada pelas estrelas Alex Morgan e Megan Rapinoe, jogará contra o Vietnã, estreante em Mundiais, na noite desta sexta-feira (21).

Durante a madrugada, será a vez do primeiro compromisso da Inglaterra. Atuais campeãs da Eurocopa, as inglesas sonham agora em alçar voos mais longos na Copa do Mundo, torneio em que nunca passaram da semifinal. Zâmbia x Japão e Dinamarca x China completam a jornada esportiva.

Confira os destaques do dia e onde ver os jogos do Mundial

23h30 – Estados Unidos x Vietnã

Eden Park, em Auckland, Nova Zelândia

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV), Fifa+, Globoplay, ge e SporTV

Maior vencedor da Copa do Mundo feminina, com quatro títulos, sendo dois deles nas duas edições mais recentes do torneio, os Estados Unidos têm a equipe a ser batida neste Mundial. Para os americanos, será também a chance de ver pela última vez Megan Rapinoe no maior palco do futebol.

Megan Rapinoe disputa na Austrália e na Nova Zelândia aquele que deve ser seu último Mundial - Franck Fife - 28.jun.19/AFP

Aos 38 anos, ela já avisou que este será sua última Copa e quer se despedir com mais um troféu. Além dela, os EUA contam com um elenco de veteranas e revelações que prometem ajudar Rapinoe.

Se sobra tradição para as americanas, do outro lado o Vietnã estreia em Copas do Mundo e espera ganhar experiência para as próximas edições.

4h – Zâmbia x Japão

FMG Stadium Waikato, em Hamilton, Nova Zelândia

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV), Fifa+, ge e SporTV

Campeãs mundiais em 2011, as japonesas voltam ao maior palco do futebol mundial buscando reviver os dias de glória. Quando elas conquistaram o título da edição disputada na Alemanha, parecia que uma nova potência do futebol feminino estava surgindo. Quatro anos depois, elas chegaram novamente à final, mas sucumbiram diante das americanas.

Já no Mundial na França, em 2019, a trajetória acabou ainda mais cedo, logo nas oitavas de final, quando a Holanda acabou com o sonho japonês. Agora, o país asiático aposta no talento da meio-campista Fuka Nagano, 24, para ir mais longe.

Fuka Nagano (à esq.) disputa a bola com a brasileira Adriana durante jogo entre Japão e Brasil - Mike Watters - 16.fev.23/USA TODAY Sports

Como uma das debutantes do Mundial, a Zâmbia quer surpreender as japonesas. Para isso, a equipe da África aposta no talento da atacante Barbra Banda, 23, um dos destaques dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela foi a primeira jogadora a marcar três gols em um mesmo jogo, em duas partidas seguidas, no torneio.

6h30 – Inglaterra x Haiti

Suncorp Stadium, em Brisbane, Austrália

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV) e Fifa+

Embalada pelo título da Eurocopa, a Inglaterra busca agora o seu primeiro caneco da Copa do Mundo. As inglesas, no entanto, vão disputar o torneio com três desfalques importantes: Beth Mead, Leah Williamson e Fran Kirby. Machucadas, o trio não pôde viajar para o Mundial.

Alessia Russo deve comandar o ataque da seleção da Inglaterra - Andrew Boyers - 1.jul.23/Reuters

Mesmo com as baixas, a Inglaterra ainda é apontada como uma das maiores favoritas ao título, e como não poderia ser diferente, a liderar o grupo que tem a debutante seleção do Haiti, além de Dinamarca e China.

9h – Dinamarca x China

HBF Park, em Perth, Austrália

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV), Fifa+, Globoplay, ge e SporTV

De volta à Copa do Mundo após 16 anos, a Dinamarca tem no Mundial de 2023 o sonho de superar a fraca campanha de sua última participação, em 2007, quando não passou da fase de grupos da edição realizada na China.

Treino da seleção chinesa feminina antes da estreia na Copa do Mundo - Zhang Yang/Xinhua

Anfitriãs daquele torneio, as chinesas, vice-campeãs mundiais em 1999, nunca mais conseguiram passar das quartas de final desde que receberam a competição. Em 2019, o time parou nas oitavas de final.

Agora, apesar de estar num grupo com a favorita Inglaterra, a China espera, pelo menos, ficar em segundo na chave, que tem ainda Dinamarca e Haiti.