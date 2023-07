O que ver no segundo dia da Copa do Mundo feminina

São Paulo

Após uma jornada de abertura tensa, com tiros e mortes em Auckland, a Copa do Mundo vai para seu segundo dia em busca de normalidade. Com policiamento reforçado nas sedes do torneio, a organização espera que o futebol seja o principal assunto da sexta-feira (21).

A primeira noite de jogos teve vitórias dos anfitriões Nova Zelândia e Austrália. A segunda terá estreias de equipes com grandes ambições na competição, caso do Canadá e da Espanha, da craque Alexia Putellas. Há três partidas agendadas, a primeira ainda na noite brasileira de quinta.

Confira os destaques do dia e onde ver os jogos do Mundial

23h30 – Nigéria x Canadá

Melbourne Rectangular Stadium, em Melbourne, Austrália

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV), Fifa+, Globoplay, ge e SporTV

Campeão olímpico, o Canadá espera repetir na Oceania a campanha vitoriosa que alcançou nos Jogos de Tóquio. Não foi tranquila a caminhada desde a medalha de ouro, com brigas entre as atletas e a federação, mas a equipe tem jogadoras de qualidade.

Uma delas é a experientíssima atacante Christine Sinclair, de 40 anos, que disputa a sua sexta Copa do Mundo. Ela terá duelo com outra veterana, a zagueira Onome Ebi, também de 40 anos, a mais velha da competição.

Christine Sinclair vai para sua sexta Copa do Mundo - William West - 17.jul.23/AFP

2h – Filipinas x Suíça

Dunedin Stadium, em Dunedin, Nova Zelândia

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV) e Fifa+

Fique de olho na atacante Ana Crnogorcevic, 32, grande nome da seleção suíça. A boa jogadora do Barcelona tem 70 gols por sua equipe nacional e é constantemente buscada pelas companheiras de meio de campo.

Ela trabalha para levar o time além das oitavas de final, onde acabou a campanha de 2015, a única participação da Suíça em uma Copa. Na Eurocopa do ano passado, a trajetória foi encerrada ainda na fase de grupos.

Já as Filipinas estão no Mundial pela primeira vez. O time mostrou força regional, batendo a Tailândia e conquistando o Campeonato do Sudeste Asiático, mas sabe que o desafio na Oceania é de outro nível.

4h30 – Espanha x Costa Rica

Wellington Regional Stadium, em Wellington, Nova Zelândia

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV), Fifa+ e Globoplay e SporTV

É hora de ver em campo Alexia Putellas, escolhida como melhor jogadora do mundo nas duas últimas eleições da Fifa (Federação Internacional de Futebol). A dúvida é sobre as condições físicas da craque espanhola.

A meia de 29 anos perdeu boa parte da temporada após uma cirurgia no joelho e ainda busca a melhor forma. De acordo com o técnico Jorge Vilda, a camisa 14 está pronta para entrar em campo contra a Costa Rica.

Alexia Putellas, no último treino da Espanha antes da estreia - Andy Buchanan/AFP

Derrotada nas oitavas de final da última Eurocopa –sem Putellas–, a Espanha carrega favoritismo no Grupo C (que tem ainda Japão e Zâmbia). Já as costa-riquenhas entram como zebras, apostando no talento ofensivo da meia-atacante Raquel Rodríguez, 29.