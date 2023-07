Paris faz ensaio para cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no rio Sena

Paris | RFI

Barcos desfilaram na manhã desta segunda-feira (17) no rio Sena, entre a ponte de Austerlitz e a ponte de Iéna, para testar as manobras, as distâncias, a duração e a transmissão em vídeo da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris em 2024.

Para realizar o teste, que começou às 6h30 desta segunda-feira (17), a partir da ponte de Austerlitz, a navegação no rio foi interrompida. Os primeiros barcos –todos numerados– tiveram a bordo passageiros que imitavam as delegações esportivas e deram duas voltas pelo trajeto, ou seja, o dobro dos seis quilômetros de distância entre as pontes de Austerlitz e Iéna. Cada volta foi feita a uma velocidade de nove quilômetros por hora.

Para este ensaio, a frota total utilizada foi de 57 barcos, 39 representando as delegações –pouco menos de metade dos que serão usados no dia d, em 2024. As outras 18 embarcações foram dedicadas à organização, como apoio técnico e primeiros socorros, bem como para o Olympic Broadcasting Services (OBS), a emissora de TV das Olimpíadas.

Barco passa diante da Torre Eiffel, em direção à torre Alexander 3º, no rio Sena - Bertrand Guay/AFP

Barcos da polícia e dos bombeiros de Paris acompanharam o cortejo principal, que navegou em fila única ao longo dos seis quilômetros do percurso, sob o olhar de policiais posicionados nas pontes.

Novos ensaios previstos

Os organizadores classificam este teste como técnico e já preveem os próximos. "Devemos também testar uma nova forma de filmar a cerimônia", explicou Thierry Reboul, diretor de eventos e cerimônias, criador do conceito.

Por outro lado, não foi possível ver nada artístico ou qualquer parte do espetáculo idealizado pelo diretor teatral Thomas Jolly, porque o segredo será mantido até o dia do evento. Em 26 de julho do ano que vem, às 20h24, mais de uma centena de barcos transportarão cerca de 200 delegações de todo o mundo.

Primeira cerimônia realizada ao ar livre

Esta é a primeira vez que uma cerimônia de abertura olímpica será realizada ao ar livre. Cerca de 100 mil ingressos serão vendidos para acompanhar a cerimônia em lugares nas margens inferiores do Sena, mas centenas de milhares de pessoas poderão acompanhar o espetáculo gratuitamente nas margens superiores.

O total de espectadores ainda é desconhecido. No início, foram anunciados 600 mil pessoas, entre lugares pagos e gratuitos. Atualmente, o número considerado seria de, no máximo, 500 mil, sendo 400 mil deles grátis.

O problema é garantir a segurança dessa gigantesca festa ao ar livre, em um rio, na presença de atletas e chefes de estado do mundo todo.

Especialistas têm afirmado que isso será um verdadeiro quebra-cabeças. A parte alta das margens de Sena será dividida em 15 ou 20 seções, disseram fontes policiais e políticas à AFP.

"Nunca organizamos uma frota como essa", observa o prefeito da região de Île-de-France, Marc Guillaume, que acompanha de perto as operações.

Já a chefe de gabinete do secretário de segurança pública, Magali Charbonneau, disse que o ensaio técnico seria usado para testar esquemas de comando e coordenação.

Com informações da AFP