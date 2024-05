Seletiva olímpica de natação terá provas exclusivas para atletas gaúchos, ilhados após chuvas

São Paulo

Devido às inundações por fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o Troféu Brasil de Natação, que ocorre no Rio de Janeiro, terá provas exclusivas para atletas do Grêmio Náutico União, de Porto Alegre.

Eles não conseguem sair da capital gaúcha —ilhada pelas águas do lago Guaíba— e perderam o início da competição, última seletiva olímpica da modalidade, nesta segunda (6).

Por isso, a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) decidiu aguardar a chegada da delegação, ainda sem data confirmada, e realizar baterias somente entre eles. Caso algum nadador atinja o índice olímpico, tempo mínimo estabelecido para estar nos Jogos, sua vaga será validada.

Atletas no Troféu Brasil de Natação, no Rio de Janeiro - Satiro Sodré/SSPress/CBDA

"Essa decisão não trará benefícios ou prejuízos ao time do Grêmio Náutico ou qualquer outra equipe, já que todos os atletas passarão pelas mesmas etapas de competição", declarou a confederação.

Alguns atletas e treinadores no Troféu Brasil, porém, criticaram a medida à reportagem, dizendo temer comemorar sua vaga olímpica em vão.

O Grêmio Náutico conta com nomes frequentes na seleção brasileira de natação, como Viviane Jungblut, nadadora de longas distâncias com cinco medalhas em Jogos Pan-Americanos.

Competição mais importante na natação brasileira, o Troféu Brasil, ex-Maria Lenk, ocorre no Centro de Treinamento Olímpico da Aeronáutica, na zona oeste do Rio, e deve terminar no sábado (11).

Estragos e mortes no sul

O Rio Grande do Sul chegou, nesta quarta-feira (8), à marca de cem mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região ao longo da última semana.

Diante da situação, a CBF (Confederação Brasileira) decidiu adiar todas as partidas envolvendo equipes do Rio Grande de Sul nas competições nacionais, como mandante ou visitante, previstas até o dia 27 de maio.

A decisão atende a pedido feito na segunda-feira pelos três times gaúchos da série A —Grêmio, Internacional e Juventude— para que suas partidas fossem adiadas por 20 dias. No dia 2, a confederação já havia adiado os jogos envolvendo as equipes do Rio Grande do Sul ao longo da semana passada devido às enchentes.