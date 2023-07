Primeira imagem de Daniel Alves após prisão é exibida pela TV espanhola

Madri

Um vídeo em que Daniel Alves aparecendo depondo na Justiça foi exibido na noite desta quarta (20) pelo canal de televisão Antena 3, na Espanha. O jogador brasileiro está preso desde o dia 20 de janeiro, acusado de estupro, e o depoimento em questão aconteceu em 17 de abril, a pedido da defesa.

Alves declarou nesta ocasião que a vítima pode tê-lo denunciado pela falta de intimidade após o ato. Ele foi questionado pela juíza por que a jovem o acusara de estupro, se o ato foi consentido, conforme ele declarara. Respondeu que acreditava que, por terem combinado de sair separados do banheiro e agir de forma discreta, sem ele ter demonstrado atenção ou afeto após o ato, ela pode ter ficado ofendida.

Vídeo mostra Daniel Alves, acusado de estupro na Espanha, em depoimento de 17 de abril de 2023 - Reprodução/Antena 3

O depoimento não foi exibido na íntegra. A TV levou ao ar apenas pequenos trechos, com Alves aparecendo ao fundo. O lateral de 39 anos é acusado de ter estuprado uma jovem de 23 anos na área VIP de uma boate de Barcelona no dia 31 de dezembro do ano passado. O julgamento deve acontecer ainda no segundo semestre deste ano.

No mesmo depoimento, o advogado do jogador, Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, apresentou um relatório analisando quadro a quadro as imagens captadas pelas câmeras de segurança da boate e os depoimentos da vítima e de suas duas amigas.

Na declaração, Alves afirmou que sempre teve relações respeitosas com mulheres e que não dá um passo sem que perceba que há ligação e predisposição de ambas as partes. Também disse que o interesse entre eles foi mútuo.

Segundo contou, eles dançaram e conversaram, principalmente com a suposta vítima. Em seguida, ele diz ter proposto irem a um lugar privado, eles transaram e ela não disse para parar em nenhum momento.

Segundo o depoimento dela, Alves chamou as três amigas à área VIP da boate e teria se colocado atrás da jovem. "Ele pegou minha mão, colocou no pênis e eu tirei", disse ela, no depoimento. Alves a teria levado ao banheiro, onde teria dito "que eu não podia ir embora".

De acordo com o depoimento dela à Justiça, ele teria forçado a cabeça dela para seu pênis e depois lhe dado um tapa. Em seguida, teria virado a jovem de posição e a penetrado até ejacular. Após comunicar aos seguranças, a vítima foi atendida no Hospital Clínic, cujo relatório médico teria apontado traços condizentes a uma agressão.

Em sua primeira declaração, Daniel Alves entrou em contradição ao dizer que houve uma relação foi consensual. Antes, porém, ele havia dito que não conhecia e nem havia se envolvido com a suposta vítima. Depois, a defesa admitiu que o jogador mudou sua versão e passou a trabalhar com a ideia de que houve "relação consentida" com a suposta vítima.