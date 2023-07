São Paulo busca virada e volta a eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil

São Paulo

Com uma vitória de virada, por 2 a 1, o São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil nesta quinta-feira (13) e avançou para a semifinal da competição.

Depois de vencer o confronto de ida por 1 a 0, no Morumbi, o time tricolor saiu atrás no Allianz Parque, em um lance no qual Piquerez tentou cruzar, mas surpreendeu o goleiro Rafael. Depois do intervalo, porém, os visitantes conseguiram reagir. Caio Paulista e David balançaram a rede e decretaram a virada são-paulina.

Os tricolores ainda reclamaram muito de um gol anulado por Anderson Daronco quando o duelo já estava empatado por 1 a 1. No lance, o juiz entendeu que Diego Costa fez falta em Zé Rafael no momento em que Calleri cabeceou a bola para a rede. Daronco consultou o vídeo antes de confirmar sua decisão.

Agora, o São Paulo vai esperar o vencedor do confronto entre Corinthians e América Mineiro. No primeiro jogo, a equipe de Minas Gerais venceu em casa por 1 a 0. A partida de volta será no sábado (15), na Neo Química Arena, em Itaquera.

Jogadores do São Paulo comemoram vitória sobre o Palmeiras - Divulgação

Na outra chave, Grêmio e Flamengo vão se enfrentar após eliminarem, respectivamente, Bahia e Athletico Paranaense.

O clássico desta quinta foi o primeiro duelo no Allianz Parque desde a morte da torcedora Gabriella Anelli, atingida por um pedaço de vidro no pescoço nos arredores do estádio alviverde, durante briga entre palmeirenses e flamenguistas no último sábado (8), enquanto Palmeiras e Flamengo se enfrentavam pelo Campeonato Brasileiro.

Gabriela Anelli, 23, torcedora do Palmeiras morta em confusão após o clássico contra o Flamengo - Reprodução/Redes sociais

Depois do ocorrido, as autoridades anunciaram um aumento no esquema de segurança para o jogo desta quinta pela Copa do Brasil. Mais agentes municipais e policiais estarão próximos ao estádio para a partida e a fiscalização será reforçada para o cumprimento da lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em um raio de 200 metros do local do jogo.

À Folha, a Prefeitura de São Paulo disse que a subprefeitura "apenas reiterou" a norma decretada por lei de 1996.

Apesar de ser um jogo de torcida única, como tem sido os clássicos regionais em São Paulo desde 2016, a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública do Estado o consideram o confronto "de risco, devido à forte rivalidade entre as equipes". Não foi divulgado o número de oficiais que será empregado.

Pouco antes de a bola rolar e com a presença dos pais de Gabriella no estádio, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem à torcedora. A torcida do Palmeiras também exibiu uma faixa com a inscrição "Gabi eterna".