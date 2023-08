Isaquias Queiroz fica fora do pódio no Mundial de Canoagem e não garante vaga para Paris-24

São Paulo

O canoísta brasileiro Isaquias Queiroz , 31, terminou na posição sexta posição a final da prova C1 1000 masculina do Mundial de Canoagem de Velocidade, neste sábado (26), em Duisburg, na Alemanha, com um tempo de 3min48s860.

Com isso, não garantiu vaga para a Olimpíada de Paris-2024 —os cinco melhores colocados na prova se qualificam. Há ainda provas continentais onde o brasileiro pode conquistar uma chance de disputar mais um pódio —detentor de quatro medalhas olímpicas, Isaquias tenta ir a Paris em busca de empatar ou superar os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, os únicos brasileiros com cinco.

Levaram o pódio tcheco Martin Fuksa, com 3min45s124; o romeno Catalin Chirila, com 3min45s958 e o alemão Sebastian Brendel com 3min46s581. Em quarto, ficou o polonês Wiktor Glazunow, com 3min46s605. À frente do brasileiro, o húngaro Balazs Adolf terminou a prova com 3min47s828.

O canoísta brasileiro durante a semifinal do Mundial de Canoagem de Velocidade, em Duisburg, na Alemanha - @canoagembrasil no X

O brasileiro iniciou a prova forte, concluindo a primeira parcial em terceiro, atrás de Balazs e Chirila. No entanto, logo perdeu ritmo, ficando mais atrás na marca dos 500 m e 250 m. Apesar de um esforço no último quarto, terminou 1s032 atrás do húngaro.

Isaquias já ganhou o Mundial outras sete vezes e soma 14 medalhas.

O atleta baiano volta às raias nesta manhã, às 10h44, para as semifinais da categoria C2 500, ao lado de Jacky Godmann, também parceiro nas Olimpíadas de Tóquio. Se avançarem, a final acontece neste domingo (27) de manhã, em horário a ser definido.

Na categoria C2 500, as oito equipes mais rápidas —são nove pares na final— também garantem vaga nos próximos Jogos Olímpicos. No total, são disputadas em Duisburg 162 cotas olímpicas de canoagem de velocidade e slalom.

As vagas olímpicas são atribuídas aos comitês olímpicos nacionais, e não aos atletas especificamente.

Na parananoagem, o Brasil conquistou uma dobradinha no pódio com Fernando Rufino de Paulo e Igor Alex Tofalini em primeiro e segundo lugar, respectivamente, na categoria VL2 200. O americano Steven Haxon ficou com o bronze.

As provas de canoagem nas Olimpíadas acontecem de 6 a 10 de agosto de 2024, em Vaires-sur-Marne. As da paracanoagem serão disputadas em 28 de agosto a 8 de setembro do ano que vem.