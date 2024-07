Delegação de Israel é vaiada e aplaudida durante a abertura dos Jogos

São Paulo

A delegação israelense recebeu aplausos e vaias durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, nesta sexta-feira (26).

O barco que levou os atletas do país pelo rio Sena apareceu parcialmente vazio na transmissão pela TV, sem representantes ou a bandeira de Israel. Minutos depois, a embarcação reapareceu, dessa vez com os israelenses presentes.

Espectadores reagem à passagem da delegação israelense durante cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris - Nir Elias - 26.jul.24/AFP

Eles receberam vaias e aplausos, segundo a agência Reuters. Gritos de "Palestina! Palestina" também foram ouvidos conforme avançou o barco, em que também estavam as delegações de Islândia, Itália e Jamaica.

A delegação da Palestina, composta por oito atletas, foi vista fazendo sinal da paz com as mãos. Eles competirão no atletismo, boxe, judô, natação, taekwondo e tiro esportivo. Na quinta-feira (25), chegaram ao aeroporto de Paris e foram recepcionados por ativistas com gritos de "Palestina livre".

Atletas da delegação palestina a bordo do barco durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris - Eloisa Lopez - 26.jul.24/Reuters

Preocupado com a segurança do evento, o comitê organizador montou um esquema de guerra para a abertura, com 45 mil policiais, espaço aéreo bloqueado, mais de 80 barcos de patrulhamento, e sonares para detectar bombas nas águas do Sena.

Os competidores israelenses estão sendo escoltados por unidades táticas de elite e recebendo proteção 24 horas por dia durante as Olimpíadas devido à guerra em Gaza, dizem as autoridades.

Espectadores protestam contra Israel durante cerimônia de abertura de Paris-2024; cartaz exibe frase "Israel no pódio do crime de guerra" - Nir Elias - 26.jul.24/Reuters

Protestos contra as ofensivas de Israel em Gaza têm sido registrados por Paris e diante dos atletas israelenses. Na quarta-feira (24), o hino do país foi vaiado antes da partida de estreia do time masculino de futebol, contra o Mali. Gritos de "Palestina livre" também foram registrados durante a partida.

Dezenas de milhares de pessoas já morreram desde o início dos conflitos entre Israel e o Hamas, em outubro de 2023. Segundo o Comitê Olímpico Palestino, 300 atletas, funcionários e voluntários do mundo do esporte foram mortos na Faixa de Gaza. O órgão pediu reiteradamente a exclusão dos atletas de Israel dos Jogos

Outro conflito que teve repercussões na abertura é a Guerra da Ucrânia. Impedidos de participar das Olimpíadas representando seu país, os russos foram liberados para competir como atletas neutros, sem fazer menção a símbolos nacionais russos como a bandeira ou o hino. Eles não estiveram na cerimônia de abertura.

A delegação ucraniana, por outro lado, foi ovacionada pelo público quando passou pelo Sena sob chuva.

Sob chuva, atletas ucranianos foram muito aplaudidos pelo público às margens do rio Sena na abertura de Paris-2024 - Esa Alexander - 26.jul.24/Reuters