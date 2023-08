Saiba como continuar vendo jogos de futebol feminino após a Copa do Mundo

São Paulo

Terminou a Copa do Mundo feminina, vencida pela Espanha e considerada um sucesso. O calendário do futebol das mulheres agora retoma seu ritmo habitual, e os fãs da modalidade têm opções para continuar de olho nela.

Uma das competições a ser reiniciada é o Campeonato Brasileiro, cujas semifinais terão início no próximo fim de semana, com Santos x Corinthians e São Paulo x Ferroviária. A Globo é detentora dos direitos de transmissão e ainda divulgará como será a divisão dos jogos com o SporTV.

Também estão em andamento algumas competições estaduais, como o Campeonato Paulista. Algumas partidas, caso do Corinthians x Pinda desta segunda-feira (21), são exibidas pela TNT e pela HBO Max. Outras podem ser vista no perfil do torneio no YouTube.

O Corinthians está nas semifinais do Brasileiro - Rodrigo Gazzanel - 26.jun.23/Ag. Corinthians

A estratégia de mostrar seus duelos pelo YouTube é adotada também pelas federações que organizam o Campeonato Catarinense, o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Candango. A lista de confrontos pode ser vista no perfil de cada certame.

Se você prefere ver competições internacionais, uma opção é a forte liga norte-americana, a NWSL (National Women's Soccer League). Há jogos transmitidos pelas plataformas Goat e Dazn. E é possível ver os embates no próprio site da competição.

Já os times europeus estão em férias, com os principais torneios com início entre setembro e outubro. A ESPN e sua plataforma Star+ exibirão o Campeonato Italiano, o Campeonato Inglês e a FA Cup.

A ESPN tem também um programa de debates exclusivo sobre o futebol feminino. O "Mina de Passe" vai ao ar às sextas-feiras, às 21h. Na próxima, serão discutidas as perspectivas para as semifinais do Brasileiro.

Os destaques diários da programação esportiva você pode ver aqui.

Veja algumas das opções disponíveis para os fãs do futebol feminino

Campeonato Brasileiro

Globo/SporTV

Campeonato Paulista

TNT/HBO Max/YouTube (Paulistão)

Campeonato Gaúcho

YouTube (FGF TV)

Campeonato Catarinense

YouTube (FCF TV)

Campeonato Candango

YouTube (FFDF TV)

Campeonato Norte-Americano (NWSL)

Goat/Dazn/nwslsoccer.com