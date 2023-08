Ministros criticam presidente da federação espanhola por beijar jogadora após Copa

Madri | Reuters

O presidente da federação espanhola de futebol foi criticado por ministros do governo por beijar a jogadora Jenni Hermoso nos lábios durante as comemorações do título inédito na Copa do Mundo feminina.

Em um vídeo postado no Instagram e YouTube pelo jornal El Mundo e outros veículos de mídia, Hermoso é vista dizendo às companheiras de equipe, no vestiário, que "não gostou disso".

O beijo aconteceu enquanto Luis Rubiales, o presidente da Federação Espanhola de Futebol, distribuía medalhas de ouro para a equipe após a vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra no domingo.

Hermoso minimizou o incidente em um comunicado enviado pela federação à agência de notícias espanhola EFE.

Presidente da Real Federação Espanhola, Luis Rubiales, segura o rosto da camisa 10 da seleção espanhola, Jenni Hermoso, e lhe dá um beijo após a Espanha conquistar a Copa do Mundo feminina - Reprodução/Sportv

"Foi um gesto mútuo que foi totalmente espontâneo, motivado pela imensa alegria de ganhar uma Copa do Mundo", diz a declaração. "O 'presi' e eu temos uma ótima relação, seu comportamento com todos nós sempre foi 10 e esse foi um gesto natural de afeto e gratidão."

Perguntada novamente sobre o incidente na estação de rádio COPE, da Espanha, ela disse: "Eu gostaria que eles criassem [controvérsia] envolvendo outra pessoa, eu sou uma campeã mundial e isso é o que importa."

Rubiales, por sua vez, denunciou aqueles que levantam questões como "idiotas".

"O beijo com a Jenni? Tem idiotas em todo lugar. Quando duas pessoas têm um momento de carinho que não significa mais nada, não se pode ouvir idiotice. Nós somos os campeões, é isso", disse ele, de acordo com a Rádio Marca.

No entanto, ministros e partes da mídia ficaram irritados com o gesto.

O ministro Interino da Cultura e dos Esportes, Miquel Iceta, afirmou na segunda-feira, na rádio RNE, que o beijo foi inaceitável e pediu a Rubiales que desse uma explicação e se desculpasse.

Um beijo não consensual é "uma forma de violência sexual que todas as mulheres sofrem diariamente, que até agora era invisível e que não podemos normalizar", disse a ministra da Igualdade de Gênero, Irene Montero, na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.

A ministra interina dos Direitos Sociais, Ione Belarra, que pertence ao partido de Montero, perguntou: "Se eles fazem isso com toda a Espanha assistindo, o que eles podem fazer em particular?"

Uma coluna no jornal El Pais, o mais vendido da Espanha, na manhã de segunda-feira (21), tinha o título: "Jenni não gostou do beijo e nós também não" –descrevendo-o como "uma intrusão, uma invasão de privacidade, uma agressão".

As questões de gênero são um tema poderoso na Espanha. O governo liderado pelos socialistas presidiu uma série de reformas legais relacionadas à mudança de gênero, aborto e trabalho sexual, mas uma brecha em sua lei sobre consentimento sexual permitiu que estupradores fossem libertados da prisão, resultando em uma significativa perda eleitoral para o partido de extrema-esquerda Podemos, que faz parte da coalizão governamental, nas eleições de julho.