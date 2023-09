Sesi Araraquara conquista primeiro título da Liga de Basquete Feminino

São Paulo

O Sesi Araraquara conquistou nesta quinta-feira (31) o primeiro título de sua história na Liga Brasileira de Basquete Feminino, ao derrotar o Sampaio Basquete no quinto jogo da série de finais da LBF.

Em jogo disputado no Ginásio do Gigantão, no interior paulista, o time da casa venceu por 74 a 62. Com a vitória, coroou uma campanha de 21 vitórias e apenas cinco derrotas na competição.

Jogadoras de Araraquara celebram ponto diante do Sampaio - Sérgio Paulino/Sesi Araraquara

Além disso, o Sesi ainda impediu as maranhenses de chegarem ao quinto título. Equipe representante do Nordeste, o Sampaio poderia igualar o Americana, como maior vencedor.

Em quadra nesta noite estiveram presentes oito atletas campeãs da Copa América com a seleção. Aline Moura, Sossô e Débero, pela equipe de Araraquara. Érika, Emanuely, Tainá Paixão, Alana e Rapha Monteiro pelo time do Sampaio.

Confira os resultados da série decisiva da LBF

Jogo 1: Sesi Araraquara 62 x 57 Sampaio Basquete

Jogo 2: Sesi Araraquara 51 x 59 Sampaio Basquete

Jogo 3: Sampaio Basquete 56 x 70 Sesi Araraquara

Jogo 4: Sampaio Basquete 80 x 52 Sesi Araraquara

Jogo 5: Sesi Araraquara 74 x 62 Sampaio Basquete