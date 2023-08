Brasil sofre, mas bate Costa do Marfim e avança na Copa do Mundo de basquete

São Paulo

A seleção brasileira teve dificuldade, mas confirmou seu favoritismo, na tarde indonésia de quarta-feira (30), e derrotou a Costa do Marfim por 89 a 77. O resultado na Indonesia Arena, em Jacarta, levou o time dirigido por Gustavo de Conti à segunda fase da Copa do Mundo de basquete.

A formação verde-amarela agora está em nova chave, o Grupo L, ao lado de Espanha, Canadá e Letônia. Os resultados da primeira fase são carregados para a seguinte, portanto o time contabiliza duas vitórias e uma derrota.

Como já jogou com a Espanha, o Brasil enfrentará apenas Canadá e Letônia. A Letônia também tem duas vitórias e uma derrota. Já espanhóis e canadenses estão invictos. Os dois primeiros colocados do grupo avançarão às quartas de final.

Marcelinho Huertas sobe para marcar dois pontos - Willy Kurniawan/Reuters

O saldo de pontos é um critério de desempate, motivo pelo qual a derrota para a Espanha por 18 pontos foi bastante lamentada. Na ocasião, a formação brasileira cometeu muitos desperdícios de bola e foi mal nos arremessos de três pontos.

Assim, o duelo com a Costa do Marfim –que, assim como o Brasil, bateu o Irã– tornou-se um confronto direto pela classificação. E a formação sul-americana encontrou problemas para impor sua clara superioridade técnica.

Foi um duelo equilibrado, que chegou ao intervalo apontando vantagem verde-amarela de 50 a 46. A equipe de Gustavo de Conti parecia ter engrenado no terceiro quarto, abrindo 15 pontos com bom trabalho na defesa. Aí, Yago sentiu um problema no joelho direito, e a diferença caiu para cinco ao fim do período.

O armador voltou para os dez minutos derradeiros, o que não resolveu os problemas, com excesso de faltas e desperdícios de bola. A pouco mais de quatro minutos do término, o placar mostrava 74 a 71 para o Brasil, que conseguiu ganhar algum respiro somente no finzinho.

Yago assustou ao deixar a quadra com dor no joelho, mas retornou; o Brasil já perdeu o armador Raulzinho por lesão grave no joelho na primeira rodada - Willy Kurniawan/Reuters

O grande nome da partida foi mesmo Yago, com 24 pontos e 12 assistências. O ala-pivô Tim Soares, antes de eliminação por faltas, contribuiu com 15 pontos e seis rebotes. Do lado da Costa o Marfim, o pivô Cédric Bah teve 13 pontos e 13 rebotes.

O Brasil voltará a entrar na Indonesia Arena na sexta-feira (1º), contra o Canadá, às 10h30 (de Brasília). Em caso de derrota verde-amarela e de uma vitória da Espanha sobre a Letônia no mesmo dia, o time de De Conti será eliminado antes mesmo do embate com a Letônia.