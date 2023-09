Campeonato Boliviano é anulado por suspeita de manipulação

São Paulo

A edição de 2023 do Campeonato Boliviano foi anulada nesta terça-feira (5) devido a suspeitas de manipulação de resultados. A medida foi definida pelo conselho responsável pelo torneio e vale também para a Copa Simón Bolívar, a segunda divisão deste ano.

"O Conselho Superior da Divisão Profissional, com 14 votos a favor, uma abstenção e dois votos contra, decidiu anular os torneios com gestão em 2023", declarou o presidente da Federação Boliviana de Futebol, Fernando Costa.

De acordo com o dirigente, há sérios indícios de que partidas tenham sido manipuladas. "Foram expostas todas as consequências, debateu-se em todas as instâncias, e [tudo] foi levado ao conhecimentos dos tribunais esportivos e do Ministério Público da Bolívia."

Fernando Costa, presidente da Federação Boliviana de Futebol - Aizar Raldes - 29.ago.23/AFP

Também nesta terça, o presidente do clube Vaca Díez, Marcos Rodríguez, solicitou licença do cargo após ter sido citado em um suposto envolvimento nos casos.

A presidente do Independiente Petrolero, Jenny Montaño, afirmou que quatro jogadores do clube estariam envolvidos em suborno.

Os clubes da Bolívia também solicitaram a destituição de membros do conselho de arbitragem do torneio nacional. Alejandro Mancilla, Wilson Estrada e Juan Carlos Cardozo, líderes da entidade, são acusados de fazer parte de diferentes esquemas de arranjos de jogos.

A Federação Boliviana de Futebol vai consultar a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) para realizar um torneio de curta duração no país, com encerramento em dezembro.

Nesta sexta-feira (8), a Bolívia será o primeiro adversário do Brasil na disputa das Eliminatórias. O duelo será no estádio Mangueirão, em Belém, às 21h45.