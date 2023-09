Champions League inicia nova era sem Messi e Cristiano Ronaldo

São Paulo

Uma nova era será escrita na Champions League a partir desta terça-feira (19), quando terá início a fase de grupos da temporada 2023/24. O torneio é realizado sem Messi nem Cristiano Ronaldo pela primeira vez em 20 anos.

A última vez em que essa fase foi disputada sem pelo menos um dos dois foi em 2002/03, quando o Milan se sagrou campeão com vitória sobre a Juventus. O holandês Ruud van Nistelrooy, autor de 12 gols com a camisa do Manchester United, foi o artilheiro.

Naquele ano, um jovem Cristiano Ronaldo, à época com 17 anos, defendia o Sporting, equipe que o revelou. A formação portuguesa disputou a fase preliminar, mas caiu diante da Inter de Milão e não alcançou a etapa de grupos.

Cristiano Ronaldo e Messi conversam durante partida entre Juventus e Barcelona pela Champions League, em 2020 - Josep Lago - 12.set.20/AFP

O começo difícil contrasta com a história vitoriosa que o craque conseguiu escrever no torneio nas duas décadas seguintes. Além de ter erguido cinco vezes o troféu —uma pelo Manchester United e quatro pelo Real Madrid—, ele é o maior artilheiro da história do campeonato, com 141 gols.

O segundo dessa lista é justamente Messi, autor de 129 gols. A distância para seu rival poderia ser menor, mas ele debutou na Champions mais tarde, em 2005, pelo Barcelona. Foi também com o time catalão que ele ganhou os quatro troféus que levantou no campeonato.

Depois de anos brilhando na Europa, a dupla resolveu deixar o continente em 2023. O português teve uma saída conturbada do United, em sua segunda passagem pelo clube, e se acertou com o Al Nassr, da Arábia Saudita. Messi também não deixou muita saudade ao trocar o Paris Saint-Germain pelo Inter Miami, dos Estados Unidos.

Nos últimos anos, nem o argentino nem o português conseguia mais exibir o talento que fez deles as maiores inspirações das gerações recentes. Enquanto isso, novos nomes como Mbappé, Vinicius Junior e Erling Haaland emergiram e passaram a brigar para ocupar o vácuo deixado pelos astros.

Do trio, apenas o francês ainda luta pelo título inédito. O brasileiro ganhou a competição em 2021/22. e o norueguês tem sido um dos grandes nomes do Manchester City, o atual campeão europeu.

Neymar também poderia fazer parte da lista de jogadores que desejam herdar o trono ocupado por anos pela dupla Messi e Cristiano Ronaldo, mas o brasileiro foi outro que deixou a Europa rumo ao futebol da Arábia Saudita, trocando o PSG pelo Al Hilal.

Nesta segunda-feira (18), ele fez seu primeiro jogo como titular pela equipe saudita, na Champions League da Ásia. Sua equipe estreou com um empate por 1 a 1 com o Navbahor, do Uzbequistão.

Sem Neymar e Messi, o PSG estreia na versão europeia da Champions nesta terça (19) contra o Borussia Dortmund, às 16h, em Paris.

No mesmo horário, a bola também rola no Etihad Stadium, onde o Manchester City estreia contra o Estrela Vermelha. Outros seis duelos nesta terça e mais oito na quarta (20) completam a primeira rodada da fase de grupos.

Veja onde assistir à primeira rodada da Champions

TERÇA (19)

13h45 - Milan x Newcastle - TNT e HBO Max

13h45 - Young Boys x RB Leipzig - Space e HBO Max

16h - PSG x Borussia Dortmund - SBT, TNT e HBO Max

16h - Manchester City x Crvena zvezda - Space e HBO Max

16h - Barcelona x Antwerp - HBO Max

16h - Feyenoord x Celtic - HBO Max

16h - Lazio x Atlético Madrid - HBO Max

16h - Shakhtar x Porto - HBO Max

QUARTA (20)

13h45 - Real Madrid x Union Berlin - TNT e HBO Max

13h45 - Galatasaray x Copenhagen - Space e HBO Max

16h - Bayern de Munique x Manchester United - TNT e HBO Max

16h - Braga x Napoli - Space e HBO Max

16h - Arsenal x PSV - HBO Max

16h - Benfica x RB Salzburgo - HBO Max

16h - Real Sociedad x Inter de Milão - HBO Max

16h - Sevilla x Lens - HBO Max