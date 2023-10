Barcelona diz que investigará possíveis insultos racistas a Vini Jr. em clássico

Barcelona (Espanha) | AFP

O Barcelona afirmou neste sábado (28) que "investigará qualquer insulto racista" que possa ter ocorrido contra o atacante brasileiro do Real Madrid Vinicius Junior, no clássico disputado nesta tarde. O Real Madrid venceu a partida por 2 a 1, no estádio de Montjuic.

"O FC Barcelona sempre defenderá os valores do futebol e do esporte, como o respeito ao rival", escreveu o clube em suas redes sociais. "Por isso, investigará qualquer insulto racista que possa ter ocorrido esta tarde durante a partida contra o Real Madrid", conclui o comunicado do clube.

Vinicius Junior, à direita, deixa o campo ao ser substituído no clássico entre seu Real Madrid e o Barcelona, no estádio Montjuic, neste sábado (28) - Albert Gea/Reuters

A nota do Barcelona surge depois que a edição online do jornal Marca afirmou que Vinicius foi alvo de xingamentos racistas, mostrando um vídeo em que vários espectadores estão gritando.

Também é possível ver o lançamento de algo "'que parece uma banana' da mesma área da arquibancada, embora não se possa confirmar com cem por cento de certeza. Há quem sugira que possa ser um dos cartões amarelos usados no mosaico, dobrado", afirmou o jornal esportivo madrilenho.

A LaLiga afirmou em nota que "está trabalhando com prioridade para identificar as pessoas que proferiram insultos racistas e irá, como sempre, apresentar queixa pertinente. Estamos em contato direto com a polícia e com o FC Barcelona".

O jogador brasileiro foi vaiado várias vezes durante a partida e, especialmente, ao ser substituído, já que saiu tranquilamente em direção à lateral olhando para o público e levantando os punhos em sinal de vitória.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, teve que puxá-lo para que saísse mais rapidamente.

Há uma semana, Vinicius foi alvo de xingamentos racistas por parte de um torcedor rival no jogo da 10ª rodada da Liga espanhola contra o Sevilla.

O torcedor sevilhano foi identificado e expulso do estádio Ramón Sánchez Pizjuán por "comportamentos racistas e xenófobos" contra o atacante brasileiro.

O Sevilla explicou que denunciou imediatamente esse indivíduo às autoridades e condenou "qualquer comportamento racista e xenófobo, mesmo que seja isolado, como neste caso".

Vinicius parabenizou o Sevilla por isso em suas redes sociais, mas voltou a reclamar da repetição desses incidentes em diferentes estádios. "Desculpem parecer repetitivo, mas é o episódio isolado número 19", escreveu.

Vinicius, que se tornou, à revelia, o rosto da luta contra o racismo no futebol espanhol, pediu às autoridades que "façam a sua parte e mudem a lei" diante desses atos.