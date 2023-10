Brasil leva o ouro no remo e quebra jejum de 36 anos em Pan-Americanos

São Paulo

O carioca Lucas Verthein, 25, conquistou nesta quarta-feira (25) a medalha de ouro no remo nos Jogos Pan-Americanos que estão sendo disputados em Santiago, no Chile. A conquista representou a quebra de um jejum que já durava 36 anos.

Competindo na modalidade skiff simples, com apenas um remador por embarcação, Verthein percorreu os dois quilômetros da prova com o tempo de 6min58s76.

Lucas Verthein comemora a medalha de ouro no remo - William Lucas - 25.out.2023/COB @willlucass

O brasileiro ultrapassou nos últimos metros da prova o atleta dos Estados Unidos James Plihal, que terminou com a prata, com o tempo de 6min59s93. O bronze ficou com Juan Rodriguez, do México, que completou a prova em 7min01s27.

A última vez que o Brasil havia conquistado uma medalha de ouro no remo em Jogos Pan-Americanos foi em 1987, em Indianápolis, nos EUA. Na ocasião, os irmãos Ricardo e Ronaldo de Carvalho ocuparam o lugar mais alto do pódio na modalidade "dois sem", em que cada embarcação conta com uma dupla de remadores, com um remo cada.

Verthein já havia conquistado um bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, ao lado de Uncas Batista, no "skiff duplo" (dois remadores com dois remos cada). A vitória nesta quarta-feira marcou o primeiro ouro do Brasil na competição em provas individuais.

Principal nome do país na modalidade, Verthein também competiu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Ele chegou até as semifinais e terminou a competição na 12ª posição, igualando o melhor resultado do Brasil em Olimpíadas. Nos Jogos de 1980, em Moscou, Paulo Cesar Dvorakowski obteve a mesma colocação.

O país ainda conquistou a prata em Santiago no remo feminino, com a carioca Beatriz Cardoso, 28. Também competindo no skiff simples, Beatriz terminou a prova com o tempo de 7min46s73. Kenia Lechuga, do México, levou o ouro (7min44s63), e Nicole Martinez Gonzalez, do Paraguai, completou o pódio com o bronze (7min47s29).