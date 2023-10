Rayssa Leal conquista primeiro ouro do Brasil nos Jogos Pan-Americanos

São Paulo

Rayssa Leal, 15, conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A adolescente teve um desempenho muito bom e liderou com margem confortável a disputa no skate street, obtendo 236,98 pontos.

Foi uma dobradinha brasileira. A prata foi obtida por Pâmela Rosa, 24, que acertou a maioria de suas manobras e contabilizou 211,34 pontos. O pódio foi completado pela norte-americana Page Heyn, com 176,35.

Ficou clara desde o início a superioridade das atletas do Brasil. Elas já abriram grande vantagem sobre as concorrentes na parte da competição com duas voltas de 45 segundos, com múltiplas acrobacias.

Na sequência, com cinco tentativas para manobra única, as posições se consolidaram. Logo ficou claro o desenho de quais seriam as donas do ouro e da prata. Virou uma luta pelo bronze, abocanhado por Heyn.

Rayssa Leal se prepara para uma de suas manobras - Ivan Alvarado - 21.out.23/Reuters

Antes da glória na modalidade street do skate, o Brasil havia obtido seu primeiro pódio no Pan de Santiago no mountain bike. O ciclista José Gabriel conquistou o bronze na disputa, colocando seu país no quadro de medalhas.