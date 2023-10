Líder da 'geração belga', Hazard anuncia aposentadoria aos 32 anos

Paris | AFP

O meia Eden Hazard, sem clube desde que saiu do Real Madrid em junho, anunciou sua aposentadoria do futebol aos 32 anos, nesta terça-feira (10), com uma mensagem no Instagram.

Líder da geração de ouro da Bélgica, o atleta foi terceiro colocado na Copa do Mundo de 2018 na Rússia –quando eliminou o Brasil nas quartas.

"É preciso saber se ouvir e parar no momento certo. Após 16 anos de carreira e mais de 700 jogos disputados, decidi encerrar minha carreira como jogador profissional de futebol", disse o meia-atacante, que explodiu no Lille e brilhou no Chelsea antes de sua passagem apagada pelo Real Madrid.

Hazard em campo pela seleção da Bélgica contra o Marrocos, na Copa do Qatar - Amanda Perobelli - 27.nov.22/Reuters

No Chelsea, entre 2012 e 2019, o meia belga se tornou um dos melhores jogadores do mundo, conquistando uma coleção de troféus, incluindo duas edições da Premier League e duas da Liga Europa.

Com o Real Madrid, ele não conseguiu alcançar esse nível, mas ampliou sua lista de títulos, principalmente com a Liga dos Campeões de 2022.

Na seleção, Hazard foi o capitão da equipe que quase derrotou a França, que acabou sendo campeã do mundo em 2018, nas semifinais.

Foi a "geração de ouro" do futebol belga, comandada pelo técnico espanhol Roberto Martínez. Hazard foi acompanhado, entre outros, por Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois e Romelu Lukaku.

Já em declínio, os Diabos Vermelhos não passaram da fase de grupos na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

"Consegui realizar meu sonho, joguei e me diverti em campos ao redor do mundo. Durante minha carreira, tive a sorte de conhecer grandes gerentes, treinadores e companheiros de equipe. Obrigado a todos pelos grandes momentos, sentirei falta de vocês", disse nesta terça-feira.

"Por fim, um grande agradecimento a vocês, meus fãs, que me acompanharam ao longo desses anos e me incentivaram em cada lugar em que joguei", concluiu.