Atlético-GO e Juventude vencem e sobem para a Série A do Brasileiro

Atlético-GO e Juventude garantiram neste sábado (25) as duas vagas restantes de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2024 —Vitória, campeão do torneio pela primeira vez, e Criciúma já haviam assegurado a participação na elite do torneio.

O Atlético-GO venceu o Guarani por 3 a 0 em Goiânia, e o Juventude bateu o Ceará por 3 a 1 em Fortaleza.

Jogadores do Ceará e do Juventude em partida da Série B do Campeonato Brasileiro - Gabriel Tadiotto/ECJuventude no Twitter

No patamar oposto da classificação, Sampaio Corrêa e Tombense se somaram a ABC e Londrina entre os clubes rebaixados à Série C.

A disputa pelo acesso à Série A na última rodada foi, neste ano, a mais concorrida desde 2006, quando o campeonato passou a ser disputado no formato de pontos corridos.

Pela primeira vez, seis times tinham chances de ocupar as últimas vagas de acesso. Em 2011 e 2015, cinco clubes disputaram o acesso à Série A na última rodada do campeonato.