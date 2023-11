Brasil chega a 200 medalhas no Pan em dia de ouro no vôlei e no futebol

São Paulo

O Brasil chegou neste sábado (4) a 200 medalhas conquistadas nos jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. A competição termina neste domingo (5).

Em segundo lugar no quadro de medalhas, com 64 ouros, 71 pratas e 65 bronzes, atrás apenas dos Estados Unidos, o país superou, por muito, seu desempenho de 2019, em Lima, quando somou 169 medalhas (54 ouros, 45 pratas e 70 bronzes).

Neste sábado, o Brasil conquistou 8 ouros, 11 pratas e 13 bronzes. Entre os destaques dourados, a vitória na final do vôlei masculino, sobre a Argentina, por 3 sets a 0, a vitória no futebol masculino, sobre o Chile, nos pênaltis, e a ginástica rítmica (dois ouros, um por equipe, nas fitas e bolas, e um para Maria Eduarda Alexandre, e uma prata, para Bárbara Domingos).

Time de vôlei brasileiro comemora após ganhar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile - Pablo Vera/AFP

Na canoagem, Isaquías Queiroz, ouro nas Olimpíadas de Tóquio-2020, ficou com a prata na categoria C1 1000 metros.

O país também conquistou medalhas de ouro no triatlo misto revezamento, na esgrima (por equipes), no revezamento 4x400 masculino do atletismo e na patinação artística (Erik Leite).

As pratas vieram nas duplas femininas da ginástica de trampolim (Alice Hellen e Camila Lopes, que também foi a vice-campeã do individual), no masculino, na mesma modalidade, com Ryan Dutra, no caratê (Lucas Fernandes, categoria acima de 84 kg), no atletismo, com Marlene Santos (400 m), na patinação artística (Bianca Ameixeiro), no arremesso de dardo (Pedro Henrique Nunes) e no polo aquático masculino.

Já os bronzes vieram na marcha atlética (Caio Bonfim e Viviane Santana, na maratona mista), tênis de mesa, (feminino por equipes), pelota basca (Felipe Otheguy), tiro com arco masculino por equipes ( Marcus D'Almeida, Matheus Gomes e Matheus Ely), polo aquático feminino, vela (Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino, na classe Nacra 17), rúgbi feminino, caratê (Giovani Salgado, na categoria cima de 84kg) e Kelly Fernandes, categoria acima de 55kg, wrestling (Igor Queiroz, na categoria até 97 kg), basquete masculino, 3000m metros com obstáculos (Tatiane da Silva), revezamento 4x400 feminino e ginástica de trampolim (Lucas Tobias e Rayan Dutra, nas duplas masculinas).