Camisas usadas por Messi na Copa do Qatar devem bater recorde em leilão

Gdansk (Polônia) | Reuters

Seis camisas usadas por Lionel Messi durante a trajetória triunfante da Argentina na Copa do Mundo de 2022 devem se tornar a "coleção mais valiosa de itens esportivos" quando os lances forem abertos ainda este mês, disse a casa de leilões Sotheby's.

A coleção inclui a camisa que ele usou durante o primeiro tempo da final no Qatar.

Os lances para as camisas brancas e azuis-celeste estarão abertos de 30 de novembro a 14 de dezembro, coincidindo com uma exposição pública para mostrar a coleção.

Messi comemora vitória da Argentina contra a França e título da Copa do Mundo no estádio Lusail, em Doha, no Qatar - Anne=Christine Poujoulat - 18.dez.2022/AFP

"A extraordinária coleção está estimada em mais de US$ 10 milhões (R$ 48,7 milhões), com a venda prestes a se tornar a coleção mais valiosa de itens esportivos em leilão", disse a Sotheby's em comunicado.

"Uma parte dos lucros do leilão será doada para o Projeto Unicas, liderado pelo Hospital Infantil Sant Joan de Déu (SJD) Barcelona com o apoio da Fundação Leo Messi, para atender às necessidades de crianças que sofrem de doenças raras."

A Sotheby's se recusou a revelar quanto dos lucros seria doado para instituições de caridade quando contatada pela Reuters.

A camisa de Michael Jordan do jogo de abertura das finais da NBA de 1998 detém o recorde do preço mais alto pago por um item esportivo usado em jogo, alcançando US$ 10,1 milhões (R$ 49,2 milhões) no ano passado.