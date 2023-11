Falta de contrato atrasa venda de ingressos para possível último jogo de Messi no Brasil

São Paulo

A menos de duas semanas para o duelo entre Brasil e Argentina, no próximo dia 21, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no Maracanã, os ingressos para aquela que poderá ser a última partida de Messi em solo brasileiro ainda não começaram a ser vendidos.

Até o momento, ainda não houve a assinatura de um contrato entre a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e o consórcio que administra o estádio para a locação do espaço para o confronto. Os termos do acordo já estariam apalavrados entre as partes, faltando apenas detalhes jurídicos para o acordo.

Lionel Messi durante a final da Copa América de 2021, entre Brasil e Argentina, no Maracanã - Ronny Santos - 11.jul.21/Folhapress

Assim que o contrato for assinado, os bilhetes deverão ser comercializados pela plataforma Eleven Tickets, escolhida pela entidade máxima do futebol brasileiro para a venda dos ingressos para todas as partidas do Brasil pelas Eliminatórias.

Não há, ainda, informações sobre os valores dos bilhetes, nem a carga que estará disponível.

Procurada pela reportagem, a CBF se limitou a dizer que ainda não tem informações sobre o tema.

O confronto será válido pela sexta rodada das Eliminatórias, lideradas até o momento pela Argentina, com 12 pontos. O Brasil está em terceiro, com sete pontos, empatado com o Uruguai, o vice-líder, e a Venezuela, na quarta colocação.

Aos 36 anos, Messi, um dos principais responsáveis pela boa campanha da Argentina, ainda não definiu até quando vai defender seu país, mas já declarou que este será seu último ciclo de Copa do Mundo. Desta forma, o jogo do próximo dia 21 poderá ser o último dele em uma partida oficial atuando no Brasil.

O jogo com o Brasil será transmitido pela Globo e pelo Sportv.