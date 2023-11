Diniz convoca Endrick para jogos do Brasil contra Colômbia e Argentina

São Paulo

Menos de 48 horas após a inédita conquista da Copa Libertadores pelo Fluminense, o técnico Fernando Diniz trocou de chapéu e, à frente interinamente da seleção brasileira, convocou nesta segunda-feira (6) os 23 jogadores para a próxima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Com a ausência de nomes importantes como o atacante Neymar e o volante Casemiro, leionados, Diniz chamou pela primeira vez para a seleção principal o jovem Endrick, de 17 anos, do Palmeiras.

Atacante Endrick, do Palmeiras, durante partida contra o Botafogo no estádio Nilton Santos - Cesar Greco - 1.nov.2023/Palmeiras

Segundo o treinador, o atleta tem "potencial para ser um dos grandes talentos" do futebol brasileiro. "Ele vive seu melhor momento jogando contra grandes equipes do Brasil", disse o técnico, acrescentando que a convocação do atacante aponta para o que pode ser o futuro da seleção brasileira.

Também entre as novidades no ataque, foram convocados Paulinho, do Atlético Mineiro, e Pepê, do Porto, de Portugal. "Esses jogadores que convoquei vão ter, nesse momento, mais condições de entregar aquilo que estou esperando", afirmou Diniz.

Sobre o atacante Richarlison, do Tottenham, que vinha sendo convocado, mas não está presente na lista, o técnico disse que o considera um "excelente jogador", mas ponderou que ele não conseguiu entregar tudo o que pode nos últimos jogos das Eliminatórias pela seleção.

Atual terceiro colocado na tabela de classificação, o Brasil enfrentará a Colômbia no dia 16 de novembro, às 21h (de Brasília), em Barranquilla. Na sequência, no dia 21, pegará a atual campeã mundial Argentina, do craque Lionel Messi, às 21h30, no Maracanã.

Confira abaixo a convocação de Diniz para a próxima rodada das Eliminatórias.

GOLEIROS

Ederson (Manchester City)

Alisson (Liverpool)

Lucas Perri (Botafogo)

LATERAIS

Emerson Royal (Tottenham)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Renan Lodi (Olympique de Marselha)

ZAGUEIROS

Bremer (Juventus)

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Nino (Fluminense)

MEIO-CAMPO

Raphael Veiga (Palmeiras)

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Joelinton (Newcastle)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Rodrygo (Real Madrid)

ATACANTES

Endrick (Palmeiras)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

João Pedro (Brighton)

Paulinho (Atlético-MG)

Pepê (Porto)

Raphinha (Barcelona)