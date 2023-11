Palmeiras empata com Fortaleza e mantém liderança do Brasileiro

São Paulo

O Flamengo venceu o já rebaixado América-MG por 3 a 0 neste domingo (26) em Uberlândia, em partida da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o resultado não foi suficiente para levar o clube à liderança do torneio nacional.

Isso porque o Palmeiras, favorito ao título, empatou com o Fortaleza por 2 a 2 no Castelão e se manteve na primeira posição da tabela.

O América-MG impôs riscos ao Flamengo, mas o clube carioca conseguiu se impor com gols de Everton, no primeiro tempo, e de Pedro e Everton Ribeiro na segunda etapa.

Em Fortaleza, a equipe da casa dominou o início do jogo e abriu o placar com Thiago Galhardo. A reação do Palmeiras veio com gol de Raphael Veiga aos 20 minutos do segundo tempo. Calebe marcou em seguida, colocando o Fortaleza à frente, e o Palmeiras voltou a empatar com gol de Zé Rafael.

Já o Botafogo, que lutava para reassumir a liderança do torneio, empatou com o Santos por 1 a 1 no estádio Nilton Santos. O clube soma agora oito jogos sem vitória —quatro derrotas e quatro empates.

A equipe carioca abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo com gol de cabeça de Danilo Barbosa. A vitória parecia assegurada até Messias marcar nos minutos finais do segundo tempo. Se ganhasse, o Botafogo tinha chances de voltar à primeira colocação do Brasileiro, a depender do resultado da partida entre Palmeiras e Fortaleza.

Leonel Di Plácido (esq.) e Lucas Lima durante partida entre Botafogo e Santos pelo Campeonato Brasileiro - Ricardo Moraes/Reuters

Antes do início do jogo, integrantes das torcidas organizadas dos clubes entraram em confronto na rodovia Presidente Dutra, na altura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o confronto começou quando torcedores do Botafogo atacaram uma viatura que acompanhava o ônibus do Santos e exigiu intervenção das forças de segurança.

Na Arena MRV, o Atlético-MG se impôs sobre o Grêmio, em placar de 3 a 0, com gols de Guilherme Arana, Matías Zaracho e Hulk. O clube chegou a 60 pontos e se aproximou dos primeiros colocados.

Com os resultados deste domingo, Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Atlético-MG ocupam as quatro primeiras posições do torneio, seguidos de Grêmio e Bragantino. A três rodadas da conclusão do campeonato, apenas três pontos separam o primeiro, com 63 pontos, do quarto colocado.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Atlético-MG no Maracanã, o Palmeiras recebe o América-MG no Allianz Parque e o Botafogo vai ao Couto Pereira em disputa contra o Coritiba, confirmado na Série B. As partidas acontecem na próxima quarta-feira (29) — Flamengo x Atlético-MG às 19h30 e as demais às 21h30.

O rebaixamento do Coritiba foi selado no sábado (25), quando a equipe perdeu por 2 a 1 para o Fluminense no Maracanã. A confirmação da queda para a Série B motivou a publicação de uma carta aberta para a torcida em que a diretoria do clube promete uma reformulação completa da equipe.