Seleção feminina dos EUA contrata treinadora que estava no Chelsea

Reuters

Emma Hayes, treinadora inglesa de 47 anos que estava no Chelsea, foi anunciada nesta terça-feira (14) como a nova comandante da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, com a tarefa de endireitar a situação após a campanha mais decepcionante do país na Copa do Mundo Feminina.

A londrina é uma das treinadoras profissionais de maior sucesso, levando o Chelsea a 13 troféus importantes em suas 11 temporadas no clube.

"É uma grande honra ter a oportunidade de treinar o time mais incrível da história do futebol mundial", disse Hayes em comunicado. "Há muito tempo que sonhava em treinar os EUA, por isso ter esta oportunidade é um sonho que se tornou realidade."

Hayes substitui Vlatko Andonovski, que deixou o cargo dias após a surpreendente derrota das americanas para a Suécia nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina de 2023. Os EUA, que possuem um recorde de quatro títulos mundiais, nunca haviam terminado pior do que o terceiro lugar.

Emma Hayes, ex-treinador do Chelsea, vai assumir a seleção feminina dos EUA - John Sibley - 14.out.23/Reuters

Um dos primeiros grandes torneios de Hayes serão as Olimpíadas de Paris no próximo ano, onde os EUA buscarão sua quinta medalha de ouro nos Jogos. Elas ganharam o bronze nas Olimpíadas de Tóquio em 2020.

Hayes, que ingressou no Chelsea em 2012, conquistou o título da WSL seis vezes e a FA Cup em cinco ocasiões, em um trabalho brilhante que consolidou o Chelsea como um dos melhores times da Europa.

Ela também levou o time à dobradinha duas vezes e também conquistou uma tripla doméstica inédita.

Hayes é também uma defensora veemente do futebol feminino, falando abertamente sobre questões de saúde e os desafios de combinar a maternidade e o esporte.

Embora não tenha divulgado oficialmente o salário da nova treinadora, a federação americana assinou acordos coletivos de trabalho garantindo igualdade de remuneração para os elencos da seleção principal masculina e feminina em 2022.

Desta forma, Hayes vai ganhar o mesmo que Gregg Berhalter. Em 2022, o salário dele foi US$ 1,6 milhão (R$ 7,7 milhões) e, de acordo com o site The Athletic, ele deve ter recebido um aumento ao renovar seu vínculo no começo deste ano.