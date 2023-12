Al-Ittihad vence na abertura do Mundial de Clubes e se mantém na rota do Fluminense

São Paulo

Na abertura do Mundial de Clubes da Fifa 2023, o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, derrotou o Auckland City, da Nova Zelândia, nesta terça-feira (12), por 3 a 0, e avançou para as quartas de final da competição.

A equipe saudita, dirigida pelo argentino Marcelo Gallardo, teve amplo domínio da partida e encaminhou a classificação ainda no primeiro tempo, com três gols: Romarinho marcou aos 29, Kanté ampliou aos 34 e Benzema fez o terceiro ao 40.

Depois do intervalo, os anfitriões desta edição apenas administraram o placar enquanto os neozelandeses não mostraram forças para reagir.

Romarinho comemora gol na vitória do Al Ittihad sobre o Auckland City - Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Na próxima fase, o Al-Ittihad vai enfrentar o Al-Ahly, do Egito, na sexta-feira (15). O vencedor do confronto será o adversário do Fluminense na semifinal do Mundial, em jogo marcado para segunda-feira (18).

Na outra chave, o confronto das quartas de final já está definido, com o duelo entre Urawa Red Diamonds, do Japão, e o León, do México. A partida também será na sexta-feira (15). Quem avançar terá pela frente o Manchester City. A estreia dos ingleses está marcada para terça-feira (19).

Já a final do Mundial de Clubes será disputada na sexta-feira (22).

Veja onde assistir aos jogos do Mundial de Clubes da Fifa 2023

Segunda rodada

León (México) x Urawa Red Diamonds (Japão) – 15.dez, às 11h30

Al Ahly (Egito) x Al-Ittihad ou Auckland City – 15.dez, às 15h

Transmissão: ge.com, Globoplay, Cazé TV e Fifa+

Semifinal

Fluminense x Al-Ittihad, Auckland City ou Al Ahly – 18.dez, às 15h

Manchester City x León ou Urawa Red Diamonds – 19.dez, às 15h

Transmissão: Globo, ge.com, Globoplay, Cazé TV e Fifa+

Final – 22.dez, às 15h

Transmissão: Globo, ge.com, Globoplay, Cazé TV e Fifa+