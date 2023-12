Veja onde assistir os jogos do Mundial de Clubes da Fifa

São Paulo

Os torcedores que quiserem acompanhar o Mundial de Clubes da Fifa, que começa nesta terça-feira (12), terão algumas opções para acompanhar as partidas.

Todos os jogos serão transmitidos pelo site ge.com e pela plataforma Globoplay. No YouTube, o canal CazéTV também fará a transmissão de todas as partidas da competição. A Fifa (Federação Internacional de Futebol) vai passar os jogos por meio de sua plataforma de streaming, a Fifa+.

Na TV aberta, a Globo deve transmitir as semifinais do Fluminense e do Manchester City, na segunda-feira (18) e na terça-feira (19), e a final, no dia 22.

Estádio Rei Abdullah Sports City, com capacidade para cerca de 60 mil torcedores, palco da final do Mundial de Clubes da Fifa - Giuseppe Cacace - 16.jan.2019/AFP

Além da expectativa natural pelo desempenho do estreante Fluminense, campeão da Libertadores, a competição também desperta o interesse dos torcedores por conta do possível confronto entre os treinadores Fernando Diniz e Pep Guardiola, do Manchester City.

Confira a seguir a tabela de jogos do Mundial:

Primeira rodada

Al-Ittihad (Arábia Saudita) x Auckland City (Nova Zelândia) – 12.dez, às 15h (horário de Brasília)

Transmissão: ge.com, Globoplay, Cazé TV e Fifa+

Segunda rodada

León (México) x Urawa Red Diamonds (Japão) – 15.dez, às 11h30

Al Ahly (Egito) x Al-Ittihad ou Auckland City – 15.dez, às 15h

Transmissão: ge.com, Globoplay, Cazé TV e Fifa+

Semifinal

Fluminense x Al-Ittihad, Auckland City ou Al Ahly – 18.dez, às 15h

Manchester City x León ou Urawa Red Diamonds – 19.dez, às 15h

Transmissão: Globo, ge.com, Globoplay, Cazé TV e Fifa+

Final – 22.dez, às 15h

Transmissão: Globo, ge.com, Globoplay, Cazé TV e Fifa+