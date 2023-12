Atlético vence São Paulo em MG e também pode ser campeão

São Paulo

Em um jogo truncado, mas com muita emoção no final, o Atlético-MG venceu o São Paulo por 2 a 1 no Mineirão e manteve viva a chance de ser campeão brasileiro. Em segundo lugar na tabela, o Galo chegou aos mesmos 66 pontos do líder Palmeiras.

Hulk e Paulinho fizeram os gols do alvinegro mineiro. Luciano, de pênalti, fez o do São Paulo.

Neste domingo, o Palmeiras, líder do campeonato, enfrenta o Fluminense no Allianz Parque. Caso vença, dificilmente perderá o título, pois terá mais vitórias que os concorrentes (Galo, Botafogo, Flamengo e Grêmio), além disso, tem melhor saldo de gols. Número de vitórias e saldo de gols são os primeiros critérios de desempate caso equipes atinjam o mesmo número de pontos.

Botafogo e Flamengo, ambos com 63 pontos, podem chegar aos 66 neste domingo, contra Cruzeiro e Cuiabá, respectivamente. Os times cariocas jogam em casa.

O Grêmio, que tem 62 pontos e também ainda tem chance de levar a taça, enfrenta o Vasco, em Porto Alegre.

Hulk em lance da partida no Mineirão - Fábio Barros/Agência F8/Folhapress

Ainda sob risco

Mais cedo, na NeoQuímica Arena, o Corinthians deixou escapar a chance de garantir a presença na Série A em 2024 ao perder por 2 a 1 para o Internacional. Bastava um empate para eliminar o risco de rebaixamento.

A decisão ficou para a última partida, na quarta-feira (6), contra o Coritiba, no Paraná.

Antes do jogo, houve várias homenagens ao lateral esquerdo Fábio Santos, que se aposenta do futebol após duas passagens pelo Corinthians.