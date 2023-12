Bia Haddad e Filipe Toledo estão entre indicados a Melhor Atleta do Ano

São Paulo

O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou neste domingo (3) os candidatos ao prêmio de Melhores Atletas do Ano. Entre as mulheres, concorrem a dulpa Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia), Bia Haddad Maia (tênis) e Rebeca Andrade (ginástica artística). Filipe Toledo (surfe), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Marcus D’Almeida (tiro com arco) são os postulantes do prêmio masculino.

Os vencedores serão revelados na cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, no próximo dia 15, no Rio de Janeiro, quando também serão entregues as láureas de Retorno do Ano, Equipes do Ano (masculina e feminina), e Atleta Revelação, além do Prêmio Espírito Olímpico, Melhor Técnico Individual e Melhor Técnico Coletivo e o Troféu Adhemar Ferreira da Silva.

Neste domingo também foram revelados os ganhadores dos prêmios de melhor em cada modalidade (leia abaixo).

Um colégio eleitoral formado por jornalistas, dirigentes, Comissão de Atletas do COB, patrocinadores, ex-atletas e personalidades esportivas foi responsável pela seleção dos indicados e vencedores nessas categorias. Em 2022, Rebeca Andrade e o corredor Alison dos Santos, o Piu, foram eleitos os melhores do ano.

Já o público poderá votar em quatro categorias: Atleta da Torcida, Prêmio Inspire, Atleta Revelação e Retorno do Ano. A votação já está aberta e pode ser feita pelo site do Prêmio Brasil Olímpico.