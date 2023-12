Nadal encerra pausa na carreira após quase um ano e anuncia que disputará torneio de Brisbane

Bangalore | Reuters

O ex-número um do mundo no tênis, Rafa Nadal, retornará ao evento de aquecimento do Aberto da Austrália, o Brisbane International, em janeiro, disse o espanhol nesta sexta-feira (1º).

O campeão de 22 Grand Slam não disputa uma partida competitiva desde que foi eliminado na segunda rodada do Aberto da Austrália deste ano, quando foi prejudicado por um problema no músculo flexor do quadril.

Inicialmente, esperava-se que Nadal ficasse afastado por apenas oito semanas, mas ele passou por uma cirurgia no músculo do quadril em junho.

Ao anunciar, em maio, que não disputaria o torneio de Roland Garros, onde foi campeão 14 vezes, o espanhol disse que faria uma pausa na carreira nos meses seguintes. Ele negou à época, porém, que estivesse se aposentando.

Tenista espanhol Rafael Nadal comemora vitória contra o britânico Jack Draper no torneio de Melbourne, na Austrália - William West - 16.jan.2023/AFP

"Depois de um ano longe da competição, é hora de voltar", disse Nadal, que venceu o Aberto da Austrália em 2009 e 2022, em um vídeo postado nas redes sociais.

"Será em Brisbane, na primeira semana de janeiro. Vejo vocês lá."

No mês passado, o diretor do torneio do Aberto da Austrália, Craig Tiley, confirmou que Nadal estaria participando do primeiro Grand Slam do ano.

Nadal disse que espera se aposentar após a temporada de 2024, com uma série de lesões limitando suas aparições no circuito. Ele saiu do top 100 pela primeira vez em 20 anos no início da temporada e caiu para o número 633 do mundo, mas é elegível para um ranking protegido por ter ficado lesionado e não ter competido em nenhum evento por pelo menos seis meses.

Nadal já expressou o desejo de disputar mais um Aberto da França e representar a Espanha nas Olimpíadas de Paris no próximo ano antes de se aposentar ao final de sua 23ª temporada no circuito.

O torneio de Brisbane, que retorna após um hiato de três anos inicialmente causado pela pandemia de Covid, será realizado de 31 de dezembro a 7 de janeiro.

O Aberto da Austrália acontece no Melbourne Park de 14 a 28 de janeiro.

A última vitória de Nadal no Aberto da Austrália foi em 2022, quando ele derrotou o russo Daniil Medvedev e se tornou o primeiro homem da era aberta a virar um jogo perdendo dois sets na final e vencer.