Jogadores e torcedores do Palmeiras comemoram título na Barra Funda

São Paulo

Após a conquista da taça do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, os jogadores do Palmeiras desembarcaram no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na madrugada desta quinta-feira (7).

Eles foram recebidos por poucos torcedores e seguiram, em ônibus, para o Centro de Treinamento da Barra Funda, onde comemoraram a vitória com torcedores.

Torcida do Palmeiras celebra no entorno do Allianz Parque o título do Campeonato Brasileiro - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Com celulares nas mãos e gritos de "é campeão", dezenas de torcedores receberam os jogadores no início da manhã nos arredores do Centro de Treinamento. Muitos deles passaram a madrugada acordados à espera da equipe.

Os atletas subiram em um trio elétrico, com a taça nas mãos. Uma bateria de fogos de artifício fez parte da comemoração, assim como músicas e gritos de torcida. Os fogos foram ouvidos em vários bairros da região central.

"Estou muito feliz. Foi um campeonato fantástico", disse a empresária Leila Pereira, presidente do Palmeiras e da instituição financeira Crefisa em rápida entrevista ao Hora 1, da TV Globo, na chegada a São Paulo.

Destaque da partida contra o Cruzeiro, o jovem Endrick, 17, caminhou escoltado por um segurança e foi impedido de dar entrevista após o desembarque.

Nos arredores do Allianz Parque, a torcida fez uma grande festa durante e depois do jogo.