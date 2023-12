Manchester City tropeça diante do Crystal Palace antes do Mundial de Clubes

Londres | AFP

O Manchester City desperdiçou uma vantagem de dois gols em casa contra o Crystal Palace, que empatou de pênalti nos acréscimos, neste sábado (16), logo antes do campeão inglês e europeu disputar o Mundial de Clubes. O jogo, válido pela 17ª rodada da Premier League, terminou 2 a 2.

O deslocamento à Arábia Saudita, onde o City enfrentará, na terça-feira (19), o Urawa Red Diamonds, do Japão, na semifinal do torneio, terá um sabor agridoce após mais um tropeço da equipe de Pep Guardiola, que está em quarto lugar no campeonato inglês.

Jack Grealish, do Manchester City, após partida contra o Crystal Palace, válida pela 17ª rodada do campeonato inglês - Carl Recine - 16.dez.23/Reuters

A partida deste sábado parecia ganha e foi dominada esmagadoramente pelo City, que teve quase 75% de posse de bola.

O francês Jean-Philippe Mateta permitiu a reação do Palace ao marcar primeiro aos 31 minutos do segundo tempo e, depois, obtendo um pênalti, que foi convertido por seu companheiro Michael Olise aos 50 minutos.

Antes disso, o City havia marcado com Jack Grealish, aos 24 minutos do primeiro tempo, e Rico Lewis, aos nove minutos da segunda etapa.

O Manchester City continua em quarto lugar, um ponto atrás do Aston Villa, que tem 35, e dois atrás do Arsenal, que ocupa o segundo lugar. Ambos se enfrentarão neste domingo (17), pela 17ª rodada.

O líder Liverpool também jogará no domingo, recebendo o Manchester United —em sétimo lugar— em Anfield. Em caso de vitória, a equipe de Jürgen Klopp, chegaria a 40 pontos e ampliaria para seis pontos a vantagem em relação ao City.

Susto em Bournemouth

Além dos resultados, a outra notícia do dia no futebol inglês foi o incidente ocorrido no jogo entre Bournemouth e Luton, que levou à interrupção definitiva da partida enquanto o placar marcava 1 a 1.

O capitão do Luton, Tom Lockyer, desmaiou aos 15 minutos do segundo tempo após sofrer uma parada cardíaca, lembrando uma cena semelhante vivida pelo time na final do playoff de acesso à Premier League na temporada passada.

Os jogadores voltaram ao vestiário enquanto o defensor de 29 anos era atendido pelos serviços médicos. A partida foi interrompida definitivamente.

Lockyer, está "estável", explicou seu clube em comunicado. "Nossa equipa médica confirmou que o capitão dos 'Hatters' sofreu uma parada cardíaca em campo, mas estava responsivo no momento de ser retirado", escreveu o Luton na rede social X (antigo Twitter).

Ele foi levado ao hospital e o clube quis "tranquilizar os torcedores", ressaltando que ele estava "estável" e que estava sendo submetido a "outros exames médicos".

Lockyer havia desmaiado em maio em Wembley em um confronto entre Luton e Coventry. Depois disso, ele passou por uma intervenção cardíaca.

Chelsea reage e vence Sheffield

Nos outros jogos de sábado, destaca-se a reação do Chelsea após duas derrotas consecutivas. A equipe de Mauricio Pochettino venceu o lanterna Sheffield United por 2 a 0, o que levou os londrinos à décima posição.

A vitória do Chelsea veio com gols de Cole Palmer, aos nove minutos do segundo tempo, e Nicolas Jackson, aos 16 minutos, contra uma equipe que tem apenas oito pontos nesta temporada.

O Chelsea vinha de duas derrotas; para o Manchester United, por 2 a 1, e para o Everton, por 2 a 0.

O atacante francês Christopher Nkunku, que lesionou o joelho durante a pré-temporada, esteve pela primeira vez no banco de reservas, mas não entrou em campo.

O Newcastle, na sexta posição, recuperou o sorriso após sua eliminação na Champions League nesta semana e venceu o Fulham por 3 a 0, com gols de Lewis Miley, Miguel Almirón e Dan Burn, todos na segunda etapa.

O Fulham jogou a maior parte da partida com um jogador a menos devido à expulsão de Raúl Jiménez aos 22 minutos.