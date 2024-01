Assistente técnico dos Warriors sofre ataque cardíaco e morre aos 46

São Paulo

O Golden State Warriors anunciou, na tarde de quarta-feira (17), a morte de Dejan Milojevic, 46. O sérvio, que teve produtiva carreira como ala no basquete internacional, vinha trabalhando como assistente técnico no time californiano.

De acordo com o comunicado, Milojevic sofreu um ataque cardíaco durante um jantar privado da equipe, em Salt Lake, na noite de terça. Apesar dos esforços da equipe médica, ele morreu na manhã de quarta.

"Estamos absolutamente devastados com a súbita partida do Dejan", afirmou o treinador do Golden State, Steve Kerr. "É um choque, um trágico golpe para todos os associados aos Warriors e um momento incrivelmente difícil para sua família, para seus amigos e para todos os que tiveram o incrível prazer de trabalhar com ele."

Milojevic (terceiro da direita para a esquerda) não resistiu a um ataque cardíaco sofrido na noite de terça-feira, em Salt Lake City - Ezra Shaw - 2.out.23/Getty Images via AFP

Milojevic estava em sua terceira temporada como assistente no Golden State. Na NBA, a liga norte-americana de basquete, atuou também no Atlanta Hawks, no San Antonio Spurs e no Houston Rockets. Antes, trabalhou como treinador principal no Mega Basket, da Sérvia, e no Buducnost, de Montenegro.

Foi como jogador, porém, que teve maior impacto. Defendeu diversas equipes europeias e foi três vezes eleito o melhor jogador da Liga Adriática, que reúne times de países que formavam a antiga Iugoslávia.

Antes mesmo da confirmação da morte, a NBA já havia anunciado o adiamento da partida entre o Golden State e o Utah Jazz, marcada inicialmente para a noite de quarta. Uma nova data ainda será divulgada.