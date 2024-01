Tiger Woods e Nike encerram parceria após 27 anos

Nova York | Financial Times

Estrela do golfe dos EUA, Tiger Woods encerrou seu contrato com a Nike após 27 anos. O patrocínio foi um dos mais transformadores do esporte moderno.

"Por mais de 27 anos, tivemos a honra de ser parceiros de Tiger Woods, um dos maiores atletas que o mundo já viu", disse a Nike, nesta segunda-feira (8). "Nós o vimos estabelecer recordes, desafiar o pensamento convencional e inspirar gerações de pessoas ao redor do mundo. Somos gratos por ter feito parte disso. Desejamos a ele o melhor no futuro."

Woods assinou com a Nike logo após se tornar profissional aos 20 anos, em 1996. Sua excelência nos campos de golfe –tornando-se o golfista mais jovem a vencer o Masters em 1997– combinada com seu jogo apaixonado e origem multirracial o ajudaram a alcançar fama global. Ao vestir Woods com seu polo vermelho característico, a Nike transcendeu sua reputação como fabricante de tênis de corrida e basquete.

Tiger Woods durante torneio na Escócia; astro do golfe encerrou sua parceria com a Nike - Glyn Kirk - 15.jul.22/AFP

Na época da assinatura de Woods, o golfe era pouco mais do que uma categoria acessória para a fabricante de artigos esportivos. Posteriormente, começou a produzir equipamentos de golfe graças à popularidade do jogador, e as vendas aumentaram para centenas de milhões anualmente –mas nunca superaram outras categorias esportivas como futebol, corrida ou basquete. A Nike descontinuou sua linha de equipamentos de golfe em 2016.

Ao longo de sua carreira de quase 28 anos, Woods conquistou 15 campeonatos principais e empatou com o maior número de vitórias na carreira no PGA Tour. Sua imagem enfraqueceu, especialmente após um escândalo de infidelidade em 2009, mas não foi diminuída ao longo dos anos. Em 2021, ele sofreu ferimentos graves em um acidente de carro na Califórnia que limitou seu retorno ao jogo.

Woods prestou homenagem na segunda-feira ao co-fundador da Nike, Phil Knight, com quem ele tem uma relação especialmente próxima, e postou uma foto dos dois junto com a mãe de Woods, Kultida.

"Quero agradecer pessoalmente [Knight], juntamente com os funcionários da Nike e os incríveis atletas com quem tive o prazer de trabalhar ao longo do caminho", escreveu Woods em X.

Ao longo de mais de meio século de história da Nike, poucos atletas foram tão celebrados pela empresa quanto Woods. Na sede da empresa, nos subúrbios de Portland, Oregon, o principal centro de conferências da empresa leva seu nome. No livro de memórias de Knight em 2016, "Shoe Dog", ele elogiou o golfista e detalhou um momento especialmente emocionante após a morte prematura do filho de Knight, Matthew, em um acidente de mergulho.

"Todo atleta da Nike escreveu, enviou e-mail, telefonou. Todos, sem exceção. Mas o primeiro foi Tiger. Sua ligação chegou às 7h30. Eu nunca, jamais esquecerei. E não permitirei que falem mal de Tiger na minha presença", escreveu Knight.

O contrato da Nike com Woods, que se diz valer US$ 500 milhões (algo como R$ 2,4 bilhões na cotação atual) ao longo de sua vida útil, estava supostamente programado para expirar no final de 2023, e Woods se recusou a dar mais detalhes sobre os próximos passos quando questionado sobre isso no mês passado.

Woods ainda é visto como uma figura imponente no golfe. Ele se juntou ao conselho de política do PGA Tour em agosto, em meio às negociações em curso do jogo com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. Junto com Rory McIlroy, Woods está apoiando uma nova liga feita para televisão, a TGL, que agora está programada para estrear no próximo ano.

Em seu comunicado na segunda-feira, Woods disse: "As pessoas vão perguntar se há outro capítulo. Sim, certamente haverá outro capítulo".