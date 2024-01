Campeão mundial de salto com vara, Shawn Barber morre aos 29 anos

Reuters

Shawn Barber, detentor do recorde canadense e campeão mundial de salto com vara em 2015, morreu aos 29 anos.

O agente de Barber, Paul Doyle, confirmou à Reuters que ele morreu na quarta-feira em casa, em Kirkwood, Texas, de complicações médicas.

"Além de ser um atleta incrível, Shawn era uma pessoa de bom coração que sempre colocava os outros antes de si mesmo", disse Doyle na quinta-feira. "É trágico perder uma pessoa tão boa em uma idade tão jovem."

Canadense Shawn Barber durante torneio na França; ele morreu aos 29 anos - Thierry Zoccolan - 25.fev.18/AFP

Barber conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015 e, algumas semanas depois, o então jovem de 21 anos surpreendeu –em um torneio que incluía o medalhista de prata Raphael Holzdeppe, da Alemanha, e o favorito Renaud Lavillenie, que ganhou o bronze,– ao conquistar o título mundial em Pequim.

O melhor salto de Barber, de 6 metros, estabelecido em 15 de janeiro de 2016, ainda é o recorde canadense. Ele também competiu nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.

Barber começou a competir no salto com vara aos sete anos, quebrando o recorde americano do ensino médio antes de conquistar títulos consecutivos do NCAA indoor pela Universidade de Akron em 2014 e 2015 e, depois, o título do NCAA outdoor em 2015.

O saltador tinha dupla cidadania, pois seu pai George, seu treinador durante a maior parte de sua vida, nasceu em Kincardine, a noroeste de Toronto. Quando foi nomeado pela primeira vez para uma equipe canadense, ele disse que escolheu competir pelo Canadá para seguir os passos de seu pai.

Barber deixa seu pai, mãe Ann e irmão David.