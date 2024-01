CBF decreta luto de 7 dias e clubes prestam homenagem a Zagallo na internet

São Paulo

Com uma foto ao lado de Pelé. Foi assim que o Santos homenageou em suas redes sociais Mário Jorge Lobo Zagallo, que teve sua morte anunciada no início da madrugada deste sábado (6), aos 92 anos.

"O nosso Rei Pelé te espera no reino sagrado. Obrigado por tudo, Velho Lobo", diz trecho da homenagem do Santos na rede social X, o antigo Twitter.

Zagallo ganhou três Copas do Mundo com Pelé. Em 1958 e em 1962 foram companheiros em campo. Em 1970, como técnico, comandou a seleção do Tri no México, que tinha o Rei como camisa 10.

Pelé morreu há pouco mais de um ano, em 29 de dezembro de 2022.

Em seu site, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) publicou um longo texto sobre a trajetória de um dos nomes mais importantes da história da seleção brasileira —participou de quatro das cinco Copas conquistadas pelo Brasil.

A entidade que comanda o futebol nacional decretou luto de sete dias e um minuto de silêncio em todos os jogos da primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Nordeste, que começa neste sábado.

"A CBF e o futebol brasileiro lamentam a morte de uma das suas lendas, Mário Jorge Lobo Zagallo. A CBF presta solidariedade aos seus familiares e fãs neste momento de pesar pela partida deste ídolo do nosso futebol", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, no texto.

Poucos minutos depois do anúncio da morte, pela família e também em rede social, começaram a ser publicadas diversas homenagens.

O Botafogo, primeiro clube de Zagallo como técnico, em 1966, logo após pendurar as chuteiras, rotulou o ex-jogador e ex-treinador como um de seus maiores ídolos.

"O Botafogo lamenta a partida de um dos seus maiores ídolos, campeão como jogador e treinador, com um currículo vitorioso e notável", escreveu o clube carioca.

O Flamengo, onde Zagallo conquistou seu primeiro título como jogador, o Campeonato Estadual do Rio de 1953, lembrou que "Zagallo eterno" tem 13 letras, numa referência à superstição do Velho Lobo em relação ao seu número preferido.

"Nos deixou um herói que moldou a história do futebol brasileiro. Mario Jorge Lobo Zagallo entra para a eternidade como um revolucionário, um pilar histórico do esporte", escreveu o Flamengo. " O esporte brasileiro tem no tetracampeão mundial Zagallo um pioneiro e um recordista. O Flamengo tem em Zagallo um ídolo histórico. Obrigado por tanto, Velho Lobo!", diz outro trecho do texto.

Outro grande do Rio, o Fluminense publicou uma foto de Zagallo com a camisa tricolor e lembrou que ele foi campeão pelo clube —comandou o Flu ao título estadual em 1971, como técnico.

Também do Rio de Janeiro, o Bangu lembrou que ele foi técnico do time em 1988. "Não conquistamos títulos, mas foi muito importante para mim, glorioso mesmo, trabalhar no Bangu", diz trecho de entrevista de Zagallo reproduzida pelo clube.

Outros clubes do país homenagearam Zagallo no início desta madrugada, como Atlético Mineiro, que publicou uma foto do ex-técnico, já idoso, beijando uma camisa da seleção brasileira, com o número 13.

Entre políticos, Márcio França, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, escreveu que Zagallo vai ao encontro do Rei Pelé, de Ayrton Senna e dos demais ídolos do esporte brasileiro que marcaram época por aqui.