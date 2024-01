'Exemplo de brasileiro que não desistia nunca': esportistas e políticos homenageiam Zagallo

Nos despedimos de uma lenda do futebol. Zagallo escreveu seu nome na história como o único tetracampeão do mundo, conquistado com a Seleção Brasileira. E também esteve em campo, ao lado de Pelé e Garrincha, na vitória do nosso primeiro mundial. Ídolo de dois times cariocas, Flamengo e Botafogo, e maior vencedor de Copas do Mundo, o Velho Lobo nos deixa um legado marcante que passará por todas as gerações. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores do Zagallo. Descanse em paz, gigante!