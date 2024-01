Juergen Klopp anuncia saída do Liverpool ao final da temporada

Reuters

Juergen Klopp chocou o mundo do futebol nesta sexta-feira (26) ao anunciar que deixará o cargo de técnico do Liverpool ao final da temporada, dizendo que, após mais de oito anos de grande sucesso no comando, estava ficando sem energia.

O alemão, que levou o Liverpool à final da Copa da Liga Inglesa na quarta-feira (24) e é muito popular entre os torcedores, informou à hierarquia do clube em novembro que encerraria sua estadia de oito anos e meio em Anfield após esta temporada. Os assistentes técnicos Pepijn Lijnders e Peter Krawietz também estão deixando o clube.

"É que eu estou, como posso dizer, ficando sem energia", disse Klopp, 56, no site do Liverpool. "Eu entendo que é um choque para muitas pessoas neste momento, quando você ouve isso pela primeira vez, mas obviamente posso explicar —ou pelo menos tentar explicar."

"Eu amo absolutamente tudo sobre este clube, amo tudo sobre a cidade, amo tudo sobre nossos torcedores, amo a equipe, amo a equipe técnica. Mas o fato de eu ainda tomar essa decisão mostra que estou convencido de que é a decisão que tenho que tomar."

Jurgen Klopp comemora com a torcida após partida entre Liverpool e West Ham no estádio Anfield, em Liverpool - Oli Scarff - 20.dez.2023/AFP

"Não tenho problema agora, obviamente, eu já sabia há mais tempo que teria que anunciar isso em algum momento, mas estou absolutamente bem agora. Sei que não posso fazer o trabalho repetidamente, repetidamente, repetidamente, repetidamente."

O alemão se juntou ao Liverpool em outubro de 2015 e conquistou a Liga dos Campeões, a Premier League, a Copa do Mundo de Clubes, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga e a Supercopa, além da Supercopa da Inglaterra durante seu tempo no comando.

"De acordo com os desejos expressos de Juergen, guardaremos os tributos abrangentes para um momento mais apropriado, mas, no entanto, seríamos negligentes se não aproveitássemos esta oportunidade para reafirmar que sua nomeação continua sendo uma das maiores bênçãos de nosso tempo como proprietários", disse Mike Gordon, presidente do Fenway Sports Group, controlador do Liverpool.

"As incríveis conquistas falam por si mesmas, assim como a alegria que Juergen e sua equipe nos trouxeram."

Klopp conquistou sete troféus no Liverpool e sempre será lembrado como o técnico que trouxe os dias de glória de volta ao clube, saboreando o sucesso em casa e no exterior.

Treinador tirou equipe de fila que já durava 30 anos

O Liverpool levantou o troféu da Liga dos Campeões em 2019, derrotando o Tottenham Hotspur na final, depois de ter sido vice-campeão para o Real Madrid no ano anterior, e venceu a Supercopa da UEFA, derrotando o Chelsea nos pênaltis.

Em dezembro de 2019, o Liverpool conquistou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA pela primeira vez, e a temporada 2019-20 encerrou uma espera de 30 anos pelo título da liga inglesa.

O Liverpool venceu a liga pela primeira vez desde 1990, seu primeiro título da Premier League, terminando 18 pontos à frente do Manchester City.

Eles venceram a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga em 2022 e chegaram perto de um quádruplo, pois foram derrotados pelo Manchester City na disputa pelo título da liga no último dia da temporada e perderam a final da Liga dos Campeões para o Real Madrid.

A última temporada foi relativamente ruim, com um quinto lugar na liga, mas eles voltaram ao seu melhor nesta campanha e lideram a classificação da Premier League.

"Para mim, foi super, super, super-importante poder ajudar a colocar essa equipe de volta nos trilhos", disse Klopp em relação às dificuldades da temporada passada. "Não é o que eu quero fazer, é apenas o que eu acho que é 100% certo."

O amor que Klopp tem pelo clube e pelos torcedores significa que, apesar de não saber o que o futuro reserva, ele poderia fazer uma promessa a eles.

"O que eu sei com certeza é que nunca, jamais vou treinar um clube diferente na Inglaterra além do Liverpool", disse Klopp. "Isso não é possível. Meu amor por este clube, meu respeito pelas pessoas é muito grande. Eu não poderia. Eu não poderia nem por um segundo pensar nisso. Não há chance."