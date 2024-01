Messi é eleito o melhor jogador do mundo pela oitava vez

São Paulo

O argentino Lionel Messi, 36, foi eleito nesta segunda-feira (15) o melhor jogador mundo pela Fifa. O craque surpreendeu ao superar Earling Haaland, 23, apontado como favorito nesta edição, e também o francês Mbappé, seu ex-companheiro de clube no Paris Saint-Germain.

Foi a oitava vez que o camisa 10 da Argentina ficou com a honraria. Desta vez, porém, ele não esteve presente na cerimônia, realizada em Londres, na Inglaterra. Ele já havia vencido como melhor do mundo nas edições de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2022.

Diante da ausência dele, o ex-jogador francês Thierry Henry, mestre de cerimônia da festa, chegou a fazer uma brincadeira: "Eu posso ficar com o troféu, então? Eu nunca ganhei...". A coroação de Messi rendeu, ainda, aplausos tímidos na plateia.

O argentino teve uma temporada discreta para os seus padrões e por isso a vitória dele pode ser vista como uma surpresa. Depois de ajudar o Paris Saint-Germain a conquistar novamente o Campeonato Francês na temporada 2022/2023, ele se mudou para o emergente futebol dos Estados Unidos, onde ganhou a Leagues Cup pelo Inter Miami.

Ainda com a camisa do time francês, Messi não conseguiu ajudar o clube a ir além das oitavas de final da Champions, superado pelo Bayern de Munique.

No cenário doméstico, apesar do título francês, o clube caiu na mesma fase na disputa da Copa da França, diante do Olympique de Marselha. Depois disso, o argentino se transferiu para o futebol dos EUA.

Vale lembrar que o período analisado pelo colégio eleitoral da Fifa, composto por capitães e técnicos de seleções nacionais, além de jornalistas e torcedores, foi entre 19 de dezembro de 2022, dia seguinte à final da Copa do Mundo no Qatar, conquistada pela Argentina, e 20 de agosto do ano passado.

Na edição de 2022 do prêmio, Messi desbancou os franceses Mbappé e Benzema justamente por suas grandes atuações na trajetória argentina até a conquista do tricampeonato mundial.

Lionel Messi com a camisa da seleção argentina - Xinhua/Claudia Martini

O recente histórico tanto de Messi como de Mbappé, portanto, apontava para um favoritismo de Haaland na premiação.

O artilheiro do City teve um temporada vitoriosa, com conquista da tríplice coroa pelo time inglês com triunfos no Campeonato Inglês, na Copa da Inglaterra e na Champions League.

Além disso, ele bateu o recorde de gols em uma edição da Premier League em sua primeira participação no torneio. Fez 36 gols em 35 jogos na temporada 2022/23. A coletânea reúne gols de cabeça, de pênalti, de perna esquerda, de perna direita (em tese, a ruim), sem falar nos lances acrobáticos, como os voleios.

Em novembro, ele alcançou um novo recorde, quando chegou a 50 gols na Inglaterra em 48 partidas. Ele superou Andy Cole, que demorou 65 jogos para atingir o mesmo número nos anos 90, com a camisa do Manchester United.

Foi, ainda, o artilheiro da Champions League pelo segundo ano consecutivo, desta vez com 12 gols em 11 jogos, sendo peça essencial para levar o Manchester City à conquista da taça inédita para o clube.

No período que compreende a análise da Fifa, Messi fez 32 jogos, marcou 24 gols e deu oito assistências.

Veja todos os vencedores do prêmio Fifa The Best

Melhor jogador do Mundo: Lionel Messi (PSG, Inter Miami e seleção argentina)

Melhor jogadora do mundo: Aitana Bonmatí (Barcelona e seleção espanhola)

Melhor técnico de equipe masculina: Pep Guardiola (Manchester City)

Melhor técnico de equipe feminina: Sarina Wiegman (seleção inglesa)

Melhor goleira: Mary Earps (Manchester United | seleção inglesa)

Melhor goleiro: Ederson (Manchester City | seleção brasileira)

Prêmio Puskás: Guilherme Madruga (ex-jogador do Botafogo-SP, atualmente no Cuiabá).

Seleção masculina da Fifpro (sindicado internacional dos jogadores profissionais): Thibaut Courtois; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias; Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Vinícius Júnior.

Seleção feminina da Fifpro (sindicado internacional dos jogadores profissionais): Mary Earps; Lucy Bronze, Alex Greenwood, Olga Carmona; Ella Toone, Aitana Bonmati, Keira Walsh; Lauren James, Sam Kerr, Alex Morgan e Alessia Russo.

Prêmio Fair Play: seleção brasileira, pela luta contra o racismo no futebol espanhol.