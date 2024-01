Personalidades do futebol lamentam a morte de Franz Beckenbauer

São Paulo

Uma série de personalidades do mundo do futebol lamentou a morte do alemão Franz Beckenbeuer nesta segunda-feira (8).

Um dos maiores nomes do futebol na história, o Kaiser morreu aos 78 anos. Campeão do mundo como jogador (1974) e como técnico (1990), foi lembrado como uma "lenda do esporte" que deu grande contribuição para o desenvolvimento de sua modalidade.

Franz Beckenbauer durante cerimônia de abertura da exposição "Arte e Futebol" no Parlamento alemão, em Berlim - John Macdougall - 1º.jun.2006/AFP

"Uma lenda do futebol alemão e mundial, Franz Beckenbauer possui conquistas e triunfos que estão gravados na história e, no entanto, apesar de toda a sua popularidade, 'Der Kaiser' sempre permaneceu modesto e humilde", escreveu Gianni Infantino, presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol).

"Campeão da Copa do Mundo como jogador e treinador: Franz Beckenbauer foi um dos maiores jogadores de futebol da Alemanha por causa da empolgação que ele criou para o futebol alemão por gerações", declarou o chanceler alemão Olaf Scholz.

Capitão da Alemanha Ocidental na campanha vitoriosa na Copa do Mundo de 1990, Lothar Matthäus disse estar em "choque profundo", apesar de saber que o ex-jogador não estava bem de saúde.

"Franz era uma personalidade excepcional não apenas no futebol. Todos que o conheciam sabem quão grande e generosa pessoa Franz era", declarou Matthäus.

"Um dos maiores jogadores de futebol da história do Bayern de Munique infelizmente nos deixou. Descanse em paz, Imperador Franz. Nunca esqueceremos o que você fez pelo futebol na Alemanha", publicou o atacante Thomas Müller.

"Sua morte ocorre apenas alguns dias depois da de Mario Zagallo. Foi uma honra imensa para mim me juntar a eles em 2018 entre aqueles que venceram a Copa do Mundo como jogador e depois como treinador. Minha tristeza hoje é tão grande quanto minha alegria por ter sido convidado para me sentar à mesa com esses dois gigantes do futebol internacional", declarou Didier Deschamps, treinador da França.

Entre as muitas publicações feitas por clubes em homenagem a Beckenbauer, o Bayern de Munique, clube em que o defensor atuou por mais de 10 anos e com o qual foi tricampeão da Liga dos Campeões, disse que nunca teria se tornado o que é hoje sem ele.

O Manchester United publicou uma foto do alemão junto com Bobby Charlton, ex-meia atacante do clube e da seleção inglesa. "Rivais em campo. Respeito eterno fora dele."

Entre os clubes brasileiros, Flamengo e Fluminense relembraram episódios com a participação do boleiro alemão, como a despedida de Carlos Alberto Torres e um amistoso no Maracanã.

Com Reuters