Djokovic e Bonmatí vencem prêmio Laureus de esportistas do ano

Madri | Reuters

A meio-campista Aitana Bonmatí, campeã da Copa do Mundo com a Espanha, foi nomeada a "mulher do ano no esporte", enquanto o sérvio Novak Djokovic conquistou o prêmio na categoria masculina do prêmio Laureus nesta segunda-feira (22).

Bonmatí, que consolidou seu lugar no topo do futebol feminino ao vencer o The Best da Fifa (Federação Internacional de Futebol), a Bola de Ouro e o prêmio de melhor jogadora da Copa do Mundo, entre outras conquistas, subiu ao palco pela segunda vez quando a seleção feminina espanhola de futebol foi nomeada equipe do ano, sendo o primeiro time feminino a ganhar o prêmio.

Tom Brady, craque do futebol americano sete vezes campeão do Super Bowl, entregou a Djokovic seu quinto prêmio Laureus. O sérvio teve 2023 notável no tênis, chegando à marca de 24 títulos de Grand Slam e igualando o recorde de Margaret Court.

Novak Djokovic segura estatueta do prêmio Laureus de esportista do ano de 2023 - Violeta Santos Moura - 22.abr.2024/Reuters

Djokovic disputou todas as quatro finais principais em 2023, vencendo o Aberto da Austrália, o Aberto da França e o Aberto dos Estados Unidos. Ele foi o vice-campeão em Wimbledon.

O meio-campista inglês Jude Bellingham, que tem se destacado em sua primeira temporada com o Real Madrid, foi nomeado o jogador revelação do ano.

A ginasta Simone Biles ganhou o prêmio de retorno do ano depois de conquistar quatro medalhas de ouro no Mundial de sua modalidade no ano passado, seu primeiro evento internacional desde as Olimpíadas de Tóquio em 2021.

Biles partiu para os Jogos de Tóquio visando um recorde de seis medalhas de ouro, mas voltou para casa com apenas uma prata e um bronze depois de sofrer uma crise de confiança que a fez desistir de vários eventos devido aos "twisties", um tipo de bloqueio mental em que os ginastas ficam desorientados.

A norte-americana, que é a ginasta mais premiada da história, com 37 medalhas mundiais e olímpicas, fez uma pausa de dois anos no esporte para proteger sua saúde mental antes de fazer seu retorno triunfante no ano passado.

Os indicados ao Laureus são selecionados pela mídia global, enquanto os vencedores são determinados pelos 69 membros da Academia Mundial de Esportes Laureus. Os prêmios são apresentados anualmente desde 2000.

Lista de vencedores

Feminino: Aitana Bonmati

Masculino: Novak Djokovic

Equipe: Seleção feminina de futebol da Espanha

Revelação: Jude Bellingham

Retorno do ano: Simone Biles

Esportista com deficiência: Diede de Groot

Esportista de ação: Arisa Trew

Laureus Sport for Good: Fundação Rafa Nadal