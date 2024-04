Tocha Olímpica é acesa em cerimônia na Grécia

Reuters

A tocha para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi acesa na antiga Olímpia em uma cerimônia tradicional nesta terça-feira (16), marcando a reta final dos sete anos de preparativos para o início dos Jogos em 26 de julho.

A atriz grega Mary Mina, interpretando o papel de sacerdotisa, acendeu a tocha usando uma chama reserva em vez de um espelho parabólico devido ao céu nublado, para o início de um revezamento na Grécia e na França.

Culminará com o acendimento da chama olímpica na capital francesa na cerimônia de abertura. Paris sediará os Jogos Olímpicos de verão pela terceira vez após 1900 e 1924.

Atriz Mary Mina acende tocha olímpica - Alkis Konstantinidis/Reuters

"Nestes tempos difíceis que estamos vivendo, com guerras e conflitos em alta, as pessoas estão cansadas de todo o ódio, a agressão e as notícias negativas que enfrentam dia após dia", disse o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, em seu discurso.

"Estamos ansiando por algo que nos una, algo que seja unificador, algo que nos dê esperança. A chama olímpica que estamos acendendo hoje é o símbolo dessa esperança."

A chama será oficialmente entregue aos organizadores dos Jogos de Paris no Estádio Panatenaico de Atenas, local dos primeiros Jogos modernos em 1896, em 26 de abril após um revezamento de 11 dias pela Grécia.

Em seguida, partirá no dia seguinte para a França a bordo de um navio de três mastros, o ‘Belem’, onde chegará em 8 de maio em Marselha, com a expectativa de até 150.000 pessoas participarem da cerimônia no Porto Velho da cidade do sul.

Marselha, fundada pelos colonos gregos de Foceia por volta de 600 a.C., sediará as competições de vela.

O revezamento da tocha francês durará 68 dias e terminará em Paris com o acendimento da chama olímpica em 26 de julho.