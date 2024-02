Cidade inglesa quer ser reconhecida como o berço do futebol

Sheffield | The New York Times

No que diz respeito ao homem do food truck, o pedaço de terra que ele ocupa em Sheffield, na Inglaterra, é tão monótono quanto parece. Para ele, o local –no estacionamento de uma grande loja de materiais de construção, com a fachada rebocada em um laranja sinistro– não é exatamente um lugar onde a história ganha vida.

John Wilson, um acadêmico da escola de administração da Universidade de Sheffield, olha para o mesmo local e mal consegue conter sua empolgação. Este, disse ele, é um dos lugares onde nasceu o esporte mais popular do mundo. Ele não vê um estacionamento. Ele consegue ver a história: a grama verdejante, os jogadores suados, a multidão aplaudindo.

Sua paixão é sincera, absoluta e compartilhada por um pequeno grupo de historiadores amadores e detetives voluntários dedicados a restaurar Sheffield –mais conhecida pelo aço, pelo carvão e como cenário do filme "The Full Monty"– ao seu devido lugar como local de nascimento indiscutível do futebol codificado, organizado e reconhecível.

Estádio Bramall Lane do Sheffield United - Mary Turner/The New York Times

Por enquanto, suas tentativas incluíram um passeio a pé pela cidade e algumas placas levemente desgastadas. Mas Wilson e os seus compatriotas têm uma visão ousada do que os seus esforços podem produzir: um "museu digital" da história do futebol de Sheffield, uma trilha de esculturas e, mais do que tudo, uma identidade clara e prestigiada para uma cidade que tem, nos últimos tempos, lutado um pouco para se definir.

Porém, à medida que procuram usar o passado da cidade para moldar o seu futuro, eles têm, advertiu Wilson, uma certa "tendência a sair pela tangente".

Ele não está errado. Na caminhada de meia hora até o estacionamento, Wilson, 65 anos, e dois de seus colegas entusiastas, John Stocks, professor e escritor de inglês aposentado de 65 anos, e John Clarke, engenheiro de computação aposentado de 63 anos, emocionaram-se ao falar sobre uma série de assuntos que incluíam padrões de migração social na Inglaterra vitoriana, a série Netflix "The English Game" e a prática de cobrir paredes com crozzle, um resíduo de fornos de ferro.

Eles discutiram cada digressão com alegria, mergulhando avidamente em cada toca de coelho. Como muitos entusiastas fervorosos, eles se deleitavam tanto com os detalhes quanto com a varredura.

A imagem que eles têm em mente, porém, é clara.

"Nas décadas de 1850 e 60, havia centenas de times jogando entre si em jogos competitivos, em campos por toda a cidade", disse Stocks. Ao estudar o legado do futebol de Sheffield, disse ele, o passado que desenterraram revela a cidade como "o lar da primeira verdadeira cultura do futebol em qualquer lugar do mundo". Isso, acreditam eles, também pode ser a chave para o seu futuro.

Mas o título "Casa do Futebol" –sempre em maiúscula e nunca "soccer"– é contestado.

É aplicado semioficialmente a Wembley, o estádio na interminável extensão cinzenta do noroeste de Londres que é a sede da seleção inglesa e da Associação de Futebol, o órgão regulador do esporte na Inglaterra.

Os historiadores amadores John Stocks, John Wilson e John Clarke em Sheffield - Mary Turner/The New York Times

"Visit England", o conselho de turismo do país, apoia outro candidato. Descreve Manchester como a "Casa do Futebol", alegando que acolhe dois pesos pesados da Premier League e o Museu Nacional do Futebol. Manchester é também onde a Football League —a primeira competição profissional do esporte—foi formada.

Em comparação, a candidatura de Sheffield ao título é claramente caseira. Há um breve resumo do papel da cidade na formação do jogo no site do seu órgão de turismo, e um arquivo está exposto na seção "estudos locais" da biblioteca da cidade.

"Não temos sido muito bons na nossa promoção", disse Richard Caborn, antigo legislador da cidade e ministro do Desporto no governo trabalhista de Tony Blair. "Nunca nos posicionamos realmente para explorá-lo."

A Sheffield Home of Football, uma instituição de caridade educacional criada por Wilson e seus companheiros de viagem, preencheu esse vazio.

"Examinamos a história e temos a documentação", disse Caborn. "Isto não é uma reivindicação. É baseado em evidências."

O caso de Sheffield é convincente. O Sheffield FC, o clube mais antigo do mundo, foi fundado aqui. O mesmo aconteceu com o Hallam FC, o segundo mais velho do mundo. A casa de Hallam, Sandygate, recebe futebol desde 1860, há mais tempo do que qualquer outro lugar. Foi também em Sheffield que as regras do jogo que se tornaria o futebol foram escritas pela primeira vez.

Stocks e os seus colegas "obsessivos" —a sua palavra— extraem a maior satisfação ao encontrarem provas de apoio. É um trabalho árduo, vasculhar arquivos digitais e físicos, mas vale a pena, disse ele.

"Alguns de nós ficarão acordados a noite toda perseguindo uma pista que encontraram", disse ele. "Não sou tão ruim assim, mas dedico bastante tempo a isso. Tenho alguns outros projetos que deveria realizar, mas a realidade é que, na maioria das vezes, estou fazendo isso."

Por causa de seu trabalho, Sheffield pode agora, com um grau razoável de confiança, reivindicar ser o local do primeiro derby do futebol mundial, o encontro dos rivais da cidade Sheffield FC e Hallam no local do estacionamento da loja de materiais de construção, bem como o primeiro escanteio, o primeiro uso da trave e o primeiro boletim de jogo.

Stocks, à esquerda, e Dr. Wilson nas arquibancadas do Sandygate, que afirma ser o estádio de futebol mais antigo do mundo. - Mary Turner/The New York Times

Stocks também rastreou a sugestão de que o passe foi inventado em Sheffield –e não na Escócia, como se acredita. Há relatos do que parece muito com profissionalismo. "Achamos que há uma chance de a primeira equipe alemã ter sido fundada aqui também", disse Wilson.

Parte da emoção, admitem, é corrigir algumas imprecisões no que chamam de "história popular" do futebol. A sua força motriz, porém, é a sensação de que as suas descobertas podem definir não apenas o que Sheffield foi, mas o que ainda poderá ser.

Nas décadas de 1980 e 1990, Sheffield foi duramente atingida pelo declínio das indústrias pesadas britânicas; ainda mais difícil do que grande parte do resto do norte da Inglaterra, disse Wilson.

Construída com base no aço e no carvão, a cidade foi administrada durante anos por um conselho de tendência esquerdista que foi uma pedra no sapato dos sucessivos governos britânicos. "Eles a chamaram de República Socialista de South Yorkshire", disse ele. À medida que as fábricas e minas fechavam, Sheffield lutava tanto por investimento como por identidade.

As várias concepções modernas de Sheffield não produziram uma nova. Cenário do filme "Brassed Off", bem como de "The Full Monty", e lar dos Pulp e dos Arctic Monkeys, duas das bandas britânicas que definiram o último quarto de século, a cidade também desenvolveu uma reputação de manufatura avançada. É onde, todos os anos, se realiza o campeonato mundial de snooker.

Nada, porém, jamais foi resolvido. "O conselho está se apoiando bastante na música agora", disse Stocks. "Mas não vai pegar. Não somos Liverpool. Não somos Londres. Não somos Glasgow."

O futebol, porém, é diferente. Para ele e para os outros, o papel de Sheffield na formação do desporto mais popular do mundo deveria ser o seu cartão de visita, a sua reivindicação à fama, não necessariamente para atrair turistas, mas para que possa encontrar o seu lugar no mundo, possa definir o seu sentido de vida.

"A maioria das pessoas aqui tem apenas uma vaga consciência disso", disse Wilson. "Eles não sabem que temos esta identidade única, que isto é algo que demos ao mundo. Nenhuma outra cidade pode dizer isso."