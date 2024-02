Federação Inglesa aprova entrada de Jim Ratcliffe no capital do Manchester United

Londres | AFP

A Federação Inglesa de Futebol (FA) aprovou nesta quarta-feira (14) a compra de 25% das ações do Manchester United pelo multimilionário britânico Jim Ratcliffe, um dos últimos obstáculos para a finalização deste processo.

A Premier League, organizadora do Campeonato Inglês, já tinha dado sinal verde há dois dias.

A entrada de Ratcliffe no capital do clube será efetivada após o fim do período de apresentação de ofertas, que foi adiado de 14 para 16 de fevereiro.

Jim Ratcliffe em frente ao estádio Old Trafford, em Manchester - Phil Noble - 17.mar.2023/Reuters

Fundador da gigante petroquímica Ideos, Ratcliffe, uma das pessoas mais ricas do Reino Unido, chegou a um acordo antes do Natal com a família americana Glazer, atual proprietária do Manchester United, para a compra de 25% das ações por 1,02 bilhão de libras esterlinas (R$ 6,4 bilhões na cotação atual), com mais 238 milhões de libras (R$ 1,5 bilhão) a serem investidos nas infraestruturas do clube.

Torcedor do United, 'Sir' Ratcliffe, que já é proprietário do Nice da França e do Lausanne-Sport da Suíça, também será responsável pelas operações esportivas do clube inglês.

O multimilionário de 71 anos já teve diversas reuniões com dirigentes do Manchester United, incluindo o técnico Erik Ten Hag, além de grupos de torcedores e políticos locais.

Segundo a imprensa britânica, o empresário planeja uma ampla reformulação no elenco da equipe, que não vence a Premier League desde 2013.