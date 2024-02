Medalhas olímpicas de Paris-2024 terão fragmento da Torre Eiffel

Saint-Denis | AFP

De ouro, prata, bronze, as medalhas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris apresentadas na quinta-feira (8) também serão "da Torre Eiffel", com um pedaço hexagonal da 'Dama de Ferro' engastado em cada uma das 5.084 condecorações.

A face das medalhas é decorada com um hexágono de ferro proveniente da Torre Eiffel e com o logotipo de Paris-2024, de onde emanam raios gravados no metal da medalha.

No verso, o Comitê Olímpico Internacional (COI) impõe a representação da deusa grega da vitória Niké, do Estádio Panathinaikó e da Acrópole, mas Paris-2024 obteve autorização excepcional para adicionar o desenho da Torre Eiffel.

Medalha de ouro de Paris 2024, feita pela joalheria de luxo francesa Chaumet - Thomas Samson - 30.jan.24/AFP

A disciplina pela qual a medalha é entregue está inscrita na borda da medalha.

Para as medalhas paralímpicas, as figuras não são impostas no verso da medalha, então o desenho será uma vista inferior da Torre Eiffel, com a inscrição Paris-2024 em braille universal.

O presidente do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos (COJO), Tony Estanguet, explicou que a ideia da Torre Eiffel "foi recebida com consenso".

'Um pedaço da França'

"Levar uma medalha é levar um pedaço da história, mas agora levar esta medalha olímpica também é levar um pedaço da França, um fragmento do nosso patrimônio", declarou entusiasmado perante a imprensa Martin Fourcade, presidente da comissão de atletas do comitê organizador dos jogos e campeão olímpico.

Os 18 gramas de Torre Eiffel engastados em cada medalha foram extraídos das peças da 'Dama de Ferro' provenientes das renovações do monumento e que foram guardadas sob alto segredo em hangares nos arredores de Paris.

"É um dia histórico, um projeto único e a representação perfeita da ambição que colocamos neste patrocínio", declarou Antoine Arnault, vice-presidente do conselho de administração do grupo Christian Dior SE, que controla a LVMH.

Esse grupo de luxo anunciou seu patrocínio aos Jogos Olímpicos. A joalheria Chaumet, propriedade da LVMH, foi a responsável por projetar essas medalhas, que serão fabricadas pela instituição monetária nacional Monnaie de Paris.

Cada uma terá 85 mm de diâmetro, 9,2 mm de espessura e pesos diferentes: 529 gramas para a medalha de ouro, 525 gramas para a de prata e 455 gramas para a de bronze.

Peso, tamanho, forma, representações no verso das medalhas ou a proibição de perfurar o objeto são condições impostas pelo COI.

As medalhas olímpicas de 2024 - Dimitar Dilkoff/AFP

Fazer o atleta brilhar

"Isso nos limita no processo criativo, mas é o que torna divertido", explica Benoît Verhulle, chefe da oficina. A criação foi realizada no mais alto segredo, pois apenas cinco pessoas estavam cientes deste "pedido muito especial" na Chaumet, destaca Clémentine Massonnat, responsável pela criação.

Foi necessário mergulhar nos arquivos desta joalheria presente há 250 anos na praça Vendôme em Paris, e que contou entre seus clientes o próprio Gustave Eiffel. Os criadores se inspiraram nas medalhas de casamento ou comemorativas criadas no início do século 20, no aspecto radiante das tiaras, especialidade da casa, ou nas esmeraldas hexagonais dos anos 1950 e 1960.

Decidiu-se colocar o pedaço da Torre Eiffel "no centro da medalha, dar-lhe uma forma hexagonal que lembre a França e colocá-la como centro que irradia raios facetados em ouro, que lembrem o brilho da França", explica Clémentine Massonnat.

Os raios e o facetado da medalha também permitem "atrair o olhar para esse pedaço da Torre Eiffel e fazer com que a medalha reflita a luz quando o atleta a tiver ao redor do pescoço", acrescenta.

"O DNA de nossa casa é dar vida a peças inanimadas", explica Benoît Berhulle. "Era necessário brincar com a luz (...) quando manipulamos ou brincamos com a luz sobre esta medalha, os raios capturam essa luz e a devolvem de uma maneira completamente diferente", detalha o chefe da oficina.

"Esperamos que isso permita que o atleta brilhe ainda mais após a conquista", diz com orgulho.

Tudo deve lembrar Paris, até os pequenos detalhes. Por isso, os raios lembram a cidade das luzes e o método de "engaste em garras", usado para incrustar o pedaço da Torre Eiffel, simula terminar com pequenos pregos dourados cada um dos vértices do hexágono, uma referência aos rebites da Torre Eiffel.