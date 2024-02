Rayssa Leal e Filipe Toledo são indicados ao prêmio Laureus

São Paulo

Os brasileiros Filipe Toledo, bicampeão mundial de surf, e Rayssa Leal, que acumula títulos no skate, estão entre indicados para o prêmio Laureus de melhor atleta de esportes de ação do ano. O título será entregue no dia 22 de abril em Madri, na Espanha.

Na categoria Melhor Atleta Homem do Ano, concorrem o tenista Novak Djokovic (Sérvia), o atleta do salto com vara Mondo Duplantis (Suécia), o jogador de futebol Erling Haaland (Noruega), o corredor Noah Lyles (EUA), o piloto Max Verstappen (Holanda), além de Lionel Messi (Argentina).

Entre as mulheres concorrem a jogadora de futebol Aitana Bonmatí (Espanha), as corredoras Shericka Jackson (Jamaica), Faith Kipyegon (Quênia) e Sha’Carri Richardson (EUA), a atleta de esqui alpino Mikaela Shiffrin (EUA) e a tenista Iga Świątek (Polônia).

Rayssa Leal comemora conquista da medalha de prata no Mundial de Rua - Divulgação - 17.dez.2023/CBSk

Em 2023, Toledo conquistou seu segundo título mundial consecutivo. Ele anunciou recentemente que vai tirar um ano de folga para uma "pausa mental".

Rayssa, no ano passado, aos 15 anos, conquistou seu primeiro ouro no Campeonato Mundial de Skate de Rua em Sharjah. Ela também ganhou seu segundo ouro nos X Games em Chiba, no Japão, na competição de rua. Seu ano terminou com dois grandes momentos: medalha de ouro de rua na primeira participação da modalidade nos Jogos Pan-Americanos, em outubro, e, uma semana depois, venceu o STU Open, no Rio de Janeiro.